Lady Gaga nos dio ‘Million reasons’ para adorar su show en el medio tiempo del Super Bowl La cantante interpretó sus más famosos éxitos y deslumbró a todos con sus elaboradas coreografías

Tras los dos primeros cuartos del juego entre los Patriotas y los Halcones, con el marcador 21-3 a favor de Atlanta, Lady Gaga se abrió paso para deslumbrar a todos los espectadores del Super Bowl con su show, considerado el más caro hasta el momento, con un precio de alrededor de nueve millones de dólares. En un espectáculo de poco más de 12 minutos, la cantante bailó y cantó en el NRG Stadium de Houston, Texas, y dejó fascinados a todos.

VER GALERÍA Lady Gaga saltó desde lo más alto del estadio. Foto: Getty Images

Su participación empezó con una demostración de acrobacia y valentía. Gaga apareció en lo más alto del estadio y entonó God Bless America con un cielo estrellado con luces rojas y azules que formaron la bandera estadounidense. A los pocos segundos, dio un saltó al vacío hacia el escenario donde daría su presentación. Los aplausos y gritos no se hicieron esperar y Stefani Germanotta -nombre real de la intérprete- cayó con delicadeza sobre una torre, colocada sobre el escenario.

VER GALERÍA La cantante de 30 años demostró que su música es energía pura. Foto: Getty Images

Ataviada con un leotardo de brillos y botas a juego, la cantante entonó algunos de sus más grandes éxitos como Born This Way, Telephone, Just Dance y Bad Romance. Uno de los momentos más emotivos de su actuación fue cuando cantó Million Reasons, tema que lanzó en octubre pasado.

VER GALERÍA Estuvo acompañda por una veintena de hábiles bailarines. Foto: Getty Images ​

Gaga tocó frente a un gran piano de cola y las personas que se encontraban acompañándola debajo del escenario, encendieron unas lámparas amarillas y las agitaron al ritmo de la melodía.

VER GALERÍA Y en el piano, no se quedó atrás, fue una gran noche. Foto: Getty Images ​