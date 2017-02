A pesar de estar enferma, la madre de Tom Brady viajó a Houston para verlo jugar su sexto Super Bowl El mariscal de campo de los Patriotas logró reunir a toda su familia en Houston

Por un hijo, una madre es capaz de todo… Incluso de desafiar a la enfermedad, salir de la cama y volar a Houston. Esto fue precisamente lo que Galynn Ann Brady hizo para reunirse con su hijo en Houston. El día de hoy, Tom Brady, mariscal de los Patriotas, jugará su sexto Super Bowl y se enfrentará a los Halcones de Atlanta. Por ello, su orgullosa mamá no se lo quería perder por nada del mundo.

VER GALERÍA Los Patriotas de Nueva Inglaterra se enfrentarán a los Halcones de Atlanta en el estadio NRG en Houston, Texas. Foto: Getty Images

A través de su cuenta de Instagram, el jugador de 39 años compartió una linda fotografía de sus padres en la cancha y en medio de él y de su padre, se encontraba Galynn cubierta de besos y cálidos abrazos. El sitio Daily Mail reportó que la madre del célebre jugador lleva cerca de 18 meses enferma y se temía que no pudiera acudir a este juego, pues a lo largo de la temporada se ha ausentado en los otros juegos de su hijo.

VER GALERÍA En esta linda foto, Brady con sus papás. Foto: Instagram Tom Brady

El quarterback acompañó la tierna imagen con la siguiente descripción: “¡Beso de sándwich a mamá en la foto del día! ¡Vamos Pats!”. Durante una conferencia de prensa, llevada a cabo en la semana inaugural del Súper Tazón, Brady habló acerca de los retos que ha vivido este año con sus seres queridos.

“Ha sido un año desafiante para mi familia, por algunas razones personales. Sería realmente bueno tener a todos aquí viendo el juego este fin de semana. Me refiero a mi mamá y a mi papá”, dijo el jugador de los Patriotas. “Ellos siempre me han apoyado a lo largo de mi vida, así que sería bueno mostrarles, tratar de hacer sentirlos orgullosos”, agregó Brady, según los reportes de CSN NE. Para Brady no hay nada más importante que su familia y el fútbol. El lunes de la semana pasada, en una rueda de prensa, un pequeño de siete años de edad le preguntó sobre quien era su súper héroe, y Brady respondió, entre lágrimas, que se trataba, sin duda, de su padre.