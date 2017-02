J-Lo está orgullosa de ser una ‘cougar’ y reveló por qué ahora prefiere a los hombres jóvenes En una nueva entrevista con W Magazine, Jennifer López contó que ahora prefiere a los hombres jóvenes

La Diva del Bronx ha estado casada tres veces — con el modelo cubano Ojani Noa, el coreógrafo Cris Judd y el cantante Marc Anthony — y se le conocen varios novios, entre ellos el actor Ryan Guzman y Casper Smart, el coreógrafo con quien sostuvo una relación de varios años. Por lo tanto, se puede decir que Jennifer López ha probado un poco de todo y no se ha quedado con ninguna duda sobre lo que le gusta. En un entrevista W Magazine, esta semana J-Lo, una ‘cougar’ orgullosa, reveló que prefiere a los hombres jóvenes — pero no por su físico, sino por su personalidad.

VER GALERÍA

“Cuando están en sus veintes, los hombres suelen tener mucho autoestima y hasta son un poco arrogantes”, aseguró la intérprete de Papi. “En cambio, las mujeres son muy inseguras. Pero luego cambian los papeles; con la edad las mujeres se comienzan a sentir más cómodas en su propia piel mientras que los hombres se vuelven inseguros”.

VER GALERÍA

Jennifer pasó por esa inseguridad cuando era más joven: “Nunca supe apreciar mi cuerpo y mi aspecto cuando tenía veinte años. Ahora me siento mejor, me veo y digo ‘¡mírame!’ Pero no de una manera arrogante, sino realmente aceptando mí físico de una manera que no hacía cuando era joven. En realidad no tiene que ver nada con la perfección y, de hecho, aprecio mucho mis cicatrices”.

VER GALERÍA

Aunque cortaron su relación amorosa desde agosto del año pasado, los encantos de Jennifer parecen perdurar en los jóvenes, pues a finales de enero Casper Smart intentó reconquistar a la Diva con un ramo de flores afuera de un restaurante de Los Ángeles. Aunque quedó completamente impactada, Jennifer se portó muy cordial con Casper pero, hasta donde se sabe, no ha vuelto con él.

VER GALERÍA

Ha sido el rapero canadiense Drake quien ha robado últimamente el tiempo y el cariño de la madre de Emme y Max. Estas últimas semanas ambos artistas han sido retratados juntos en varias ocasiones, y no han titubeado en mostrar su cariño. Como ya lo había reportado el diario TMZ, J-Lo y Drake “se ven mucho últimamente y nuestras fuentes aseguran que [un romance entre ellos] es solo una cuestión de tiempo”.