Lucía Méndez recordó su noviazgo con Luis Miguel: “Me enseñó que en la vida lo más importante es el sentido del humor” “Yo lo veía muy ‘chavito’ y decía ‘¡Qué lindo! ¡Qué Guapo! porque él era una belleza’”, recordó Lucía Méndez

Hace casi treinta años Lucía Méndez y Luis Miguel se conocieron en Miami: “Me conoció en un festival de Raúl Velasco. Él se acercó y me empezó a ligar. Yo lo veía muy ‘chavito’ y decía ‘¡Qué lindo, qué guapo!’ porque él era una belleza”. así lo contó la intérprete de Corazón de piedra al programa Suelta la sopa. Con 16 años de diferencia, fue noviazgo que dio mucho de qué hablar.

“Había química, un embone muy especial entre él y yo como seres humanos”, confesó la actriz y cantante de 62 años de edad. “No te digo que me enamoré porque me daba miedo, pero si lo quise mucho”. Lucía dice no saber si Luis Miguel se enamoró de ella, pero tiene muy buenos recuerdos de él: “Yo hablo de ‘Mickey’ muy lindo, muy bien, porque la verdad Luis Miguel siempre fue un caballero. Aunque era un ‘chavito’, siempre fue un señorón, una gente maravillosa”.

Lucía confesó que se sentía muy inmadura y quizás fue por eso que nunca tomó en serio su relación con el Sol de México: “30 yo tenía pero era muy inmadura porque toda mi vida trabajé; había partes de mi personalidad que no maduré. Éramos una pareja… que no tenía, que no veía con futuro”.

Aunque la protagonista de Colorina lo estima mucho, dice creer que ella no fue “tan importante” para Luis Miguel, pero aprendió mucho de su relación con él: “Me enseñó que en la vida lo más importante es el sentido del humor. Me hacía reír mucho”. Curiosamente, y aunque se mueven dentro del mismo ámbito, Lucía contó que “nunca más” ha vuelto a ver a Luis Miguel que concluyeron su relación.