Criss Angel, muy enamorado, ¡se tatuó el nombre de Belinda!

¡Criss Angel está muy enamorado de Belinda y no oculta sus sentimientos! Desde hace unas semanas, los seguidores de la cantante y el ilusionista fueron testigos de cómo iniciaba una historia de amor. Además de demostrar que su relación va en serio, Criss dio un paso más y se tatuó el nombre de la mexicana en el pecho.

"Beli" es el tatuaje que se puede leer en la foto que Criss publicó hace unos días en su cuenta de Twitter. Aunque no especifica si se trata de una impresión permanente, parece que el ilusionista quiere llevar lo más cerca posible de su corazón a la intérprete de Egoísta.

Además, Criss no se detiene cuando se trata de presumir los buenos momentos que pasa al lado de Belinda, como las divertidas vacaciones en la nieve que a principio de año disfrutaron. Angel publicó en la misma red social un video de los dos esquiando muy coordinados. Él vestido de negro y ella, con un outfit blanco apto para practicar ese deporte. "Siempre mi amor Belinda, incluso en la nieve", anotó en la descripción de su clip.

Always🍳mi amor @belindapop even in the 🌧😂😂😂😂😂😂❤ pic.twitter.com/7cnUhPJ0l3