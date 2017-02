FOTOS: Casper Smart intentó reconquistar a Jennifer López con un ramo de flores Casper apareció de sorpresa afuera de un restaurante donde se encontraba J-Lo y le presentó un ramo de flores

El 30 de enero Jennifer López y Leah Remini, su mejor amiga, se encontraban de fiesta en El Floridita Restaurant, un restaurante de comida cubana y española. Las dos amigas se encontraban disfrutando del ambiente afuera del restaurante cuando por sorpresa apareció Casper Smart, el ex de J-Lo, y le presentó un ramo de flores a la Diva del Bronx. La sorpresa no le sentó nada bien a Leah, quien en las fotos aparece molesta por la intrusión de Casper, pero fue Jennifer quien quedó completamente impactada por la presencia de su ex.

Al final Jennifer y Leah fueron custodiadas por sus guardias de seguridad, pero las fotografías indican que fue un momento muy incómodo para todos. Ambas amigas se marcharon del restaurante poco tiempo después.

Fue en el pasado mes de agosto cuando se dio a conocer que Jennifer y Casper habían puesto punto final a su relación. "Ella lo echó porque él la engañó y lo atrapó", dijo una fuente a People. "Sucedió hace dos años, y él prometió que nunca lo volvería a hacer y con una vez más que lo hizo, ella terminó”, agregó.

Parece que Casper sigue arrepentido por lo sucedido, pues al parecer el bailarín está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para remediar la situación. La fuente misma fuente de People expresó lo siguiente: "Él ha estado haciendo todo lo posible para volver a estar juntos, trabajando en él y publicando en su cuenta de Instagram que ‘La vida es buena’ y mostrando su nuevo tatuaje en la pierna que dice 'Debes abrazar la oscuridad para ver la luz'”.

Otro informante asegura que la cantante, de 47 años de edad, y el coreógrafo, de 29, en realidad concluyeron su relación de una manera amistosa: “Su separación no fue nada dramática y quedaron en buenos términos. Se dio de manera natural”. Recordemos que la ‘Diva del Bronx’ y el bailarín comenzaron a salir en 2011, dos años y medio después tuvieron una breve ruptura y durante el 2015 reanudaron su relación.

Según contó la ex-esposa de Marc Anthony a la W Magazine este mes, ella prefiere a los hombres jóvenes: "Los hombres que están en sus veintes son muy confiados y arrogantes mientras que las mujeres son súper inseguras", aseguró Jennifer. "Y luego cambian los papeles: Los hombres pasan a ser súper inseguros mientras las mujeres se sienten más cómodas en su propia piel; de cierta manera las hace más hermosas."