¿Disfrutando de su libertad? Hillary Clinton de cita romántica con Bill en Broadway

Es evidente que Hillary Clinton se imaginó que el pasado 20 de enero sería ella quien levantaría su mano para jurar como Presidente de los Estados Unidos, y no Donald Trump. Así lo indicaban todos los sondeos, y fue por eso que su derrota fue dolorosa para quien, se suponía, sería la primera mujer en ese cargo. Desde su derrota en las urnas el pasado noviembre, la ex Secretaria de Estado ha escogido con pinzas sus contadas apariciones en público, lo que hace cada una de ellas muy especial para sus seguidores. Por eso resultó tan emotiva la noche del miércoles, cuando Hillary apareció por el teatro Circle in the Square de Manhattan, acompañada de su marido Bill y en plan de cita romántica, para ver el musical In Transit.



Hillary recibió una ovación del público.

La ex candidata fue recibida con una ovación de pie de parte de sus seguidores, quienes también gritaron “¡Hillary! ¡Hillary!”, tal como muestra un video de YouTube publicado por la producción.

Terminada la obra, como es tradición en Broadway, Hillary y Bill pasaron a camerinos para tomarse fotografías con los miembros del elenco.

In Transit es un musical a capella que cuenta la historia de 11 neoyorquinos cuyas vidas se intersectan a través del sistema de tren subterráneo. Para muchos críticos, es una oda a la Gran Manzana, al punto que el New York Times escribió que “te recuerda por qué viniste a vivir en esta ciudad originalmente”.

Aunque se ha rumoreado que Hillary podría competir para convertirse en alcaldesa de Nueva York, la ex Secretaria de Estado no se ha pronunciado. Por ahora, parece estar dedicada a disfrutar intensamente de su libertad y de no estar debajo de los focos.