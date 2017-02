Chayanne revela el secreto de su feliz y duradero matrimonio Por 25 años, el cantante ha estado casado con el amor de su vida, Marilisa Maronesse, una relación en la que a diario trabaja

Además de ser exitoso en su carrera como cantante, Chayanne tiene uno de los matrimonios más sólidos de la industria musical. Por 25 años, el puertorriqueño ha estado casado con Marilisa Maronesse, madre de sus hijos Isadora (16) y Lorenzo (19). El cantante jamás dudó que Marilisa era el amor de su vida y, aunque se siente pleno en su vida familiar, en su matrimonio ha tenido discusiones "como cualquier pareja", pero sabe cómo resolverlos para mantener la estabilidad en su matrimonio.

"Yo siempre digo que todo es un noviazgo hasta que tienes un hijo", cuenta en un tono bromista en una plática con People. "Luego el hijo también tiene su vida, y tú tienes que tratar de mantener ese noviazgo. Como dicen todas las lecturas que uno ve sobre el tema, no hay que poner a los hijos en medio, porque entonces la distancia entre tu pareja y tú es mayor".

Chayanne reveló que entre él y su esposa no existe un matrimonio perfecto como mucha gente suele imaginar. En su relación también existen problemas que los llevan a discutir y en vez de alejarse uno del otro, hablan sobre la situación que los hizo tener opiniones diferentes.

"La comunicación es muy importante, y el respeto ante cualquier problema, y con ello me refiero a conversar. No es que uno no siga brincando, porque tenemos sangre en las venas, pero si es por una decisión en común que se vaya a tomar, entonces no vale hacer lo que digas tú o lo que digo yo, sino lo que es lo mejor en común, para los dos", explica sobre la fórmula que por más de dos décadas le ha funcionado a la perfección, incluso en una relación en la que la distancia de sus giras por el mundo lo ha mantenido alejado físicamente.

Justo por motivos de trabajo Chayanne ha estado ausente en algunas celebraciones con su familia. Mientras él ameniza un concierto del Día de San Valentín dedicado para los enamorados, en casa su esposa planea su propio festejo en una fecha diferente. "Si no hacemos algo el día de San Valentín o de Acción de Gracias, hay que tratar de llegar para hacerlo al día siguiente. Y hay que tratar de ponerlo siempre en el calendario para poder compartir esos momentos. Eso es lo que yo he tratado de establecer siempre como norma", contó sobre los sacrificios que él y su pareja han hecho.