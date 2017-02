Continúa la pelea entre Trump y Schwarzenegger: “Si tomo tu trabajo, Donald, por lo menos la gente dormirá en paz” Donald criticó una vez más a Arnold, y así como la primera vez, Schwarzenegger rápidamente le contestó al Presidente de los Estados Unidos

VER GALERÍA Durante el National Prayer Breakfast (Desayuno de Oración Nacional), un evento que se lleva a cabo el primer jueves de febrero en Washington D.C., y que normalmente se utiliza como un foro no partisano para los políticos, Donald Trump no se pudo contener y una vez más se burló de Arnold Schwarzenegger, el actor y ex-gobernador de California, por su falta de rating en Celebrity Apprentice, el programa de televisión que popularizó a Donald Trump.

"Cuando me propuse ser presidente, tuve que dejar el programa. Fue entonces cuando supe con certeza que lo estaba haciendo. Los del programa contrataron a una gran estrella de cine, Arnold Schwarzenegger, para reemplazarme, y ya sabemos cuál fue el resultado ", dijo Trump, mofándose una vez más del rating que obtuvo la primera temporada de Celebrity Apprentice con Arnold de anfitrión. "El rating bajó por los tubos. Ha sido un desastre total. Y Mark [el productor] jamás apostará contra Trump de nuevo. Yo sólo quiero orar por Arnold, si podemos, por sus ratings, ¿de acuerdo?", puntualizó el Presidente de los Estados Unidos.

La crítica de Trump tomó por sorpresa a muchas personas, sobre todo porque el en National Prayer Breakfast no se suelen hacer ese tipo de ataques personales. Pero la trifulca entre los dos republicanos es una continuación de una pelea que entablaron desde enero, cuando Donald tacho de “fracasado” a la ex-pareja de Maria Shriver: “Ser una estrella de cine no le sirvió de nada. Ni siquiera comparando su primera temporada con [mi] temporada 14. No importa, [Arnold] apoyó a Kasich & Hillary”.

Así como no se quedó callado la primera vez, Schwarzenegger rápidamente le contestó a Trump por medio de su cuenta de Twitter, donde subió el siguiente mensaje:

“Donald, tengo una idea muy buena: ¿Por qué no intercambiamos puestos? Tú te quedas en la televisión, ya que te juras todo un experto en ratings, y yo me quedo con tu trabajo, así para que la gente pueda volver a dormir en paz”.

Trump sigue enfadado con Arnold debido a que el protagonista de Terminator no apoyo al magnate durante su campaña presidencial. “Te deseo la mejor suerte y espero que trabajes tan agresivamente por todos los Americanos así como lo hiciste por tus ‘ratings’. No hay nada más importante que el trabajo que haces para el pueblo”, dijo Schwarzenegger a Trump anteriormente.

Según el sitio TMZ, los ‘ratings’ de Arnold en realidad han sido casi los mismos que tuvo Trump durante su última temporada de Celebrity Apprentice, aunque Donald si adquirió índices de audiencia muy altos durante su primera temporada.