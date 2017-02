Jennifer Lopez y Leah Remini, noche de fiesta a ritmo de salsa Después de protagonizar una serie de rumores sobre un romance con Drake, JLo luce muy contenta rodeada de sus amigos

No es un secreto que Jennifer Lopez tenga un gran gusto por la música salsa y sepa cómo bailarla a la perfección. Sin embargo, aún deja sorprendidos a varios de sus fans cuando se adueña de la pista de baile para sacar sus mejores pasos, justo como lo hizo esta semana en una noche de fiesta con sus amigos, con quienes se divirtió a lo grande en una velada llena de música y baile en El Floridita, un restaurante cubano en Hollywood.

El lunes por la noche, la cantante y su amiga Leah Remini se unieron a un grupo de conocidos para festejar el cumpleaños de Jai Jordyn, otra de sus allegadas. Las chicas llegaron al lugar con toda la actitud de bailar y divertirse. Leah, con un ajustado vestido de animal print mientras JLo optó por algo más casual con un suéter beige a la cintura y pantalón claro que remarcaba su figura. Para dar un toque más a su look, la cantante lució varios anillos y un par de aros grandes que destacaban en su rostro.

Lo que llamó la atención fue la canción que sonaba de fondo: He Tratado del puertorriqueño Víctor Manuelle. Jenni sólo comentó "Noche de salsa con la familia", pero la letra de la canción parecía un mesaje pues no hizo más que mirar a la cámara mientras se escuchaba: “He tratado de olvidarte y yo no puedo. He tratado de olvidarte y te juro que yo no puedo”, para cerrar con un movimiento de melena.

Un vídeo publicado por Jennifer Lopez (@jlo) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 11:42 PST

Aunque en la mayoría de las fotos la Diva del Bronx aparece muy atenta a su celular, no toda la noche estuvo al pendiente de él. Lili Estefan publicó un video de Jennifer sacando brillo a la pista de baile con sus mejores pasos. "OMG!" Esoo. JLo enséñanos unos pasitos de salsa", comenta la conductora de El Gordo y la Flaca en su publicación, aunque no especificó si el video lo grabó ella o uno de sus amigos.

OMG!!! Esoooooooo #JenniferLopez #Arrasando 👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #QueGozadera #Repost ・・・@Jenniferlopezlove @jlo enséñanos unos pasitos de salsa. Un vídeo publicado por Lili Estefan (@liliestefan) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 7:12 PST

Con esta escapada con amigas, Jennifer Lopez vuelve a mostrarse tan alegre y positiva como siempre, luego de que varios medios internacionales aseguraran que se encontraba triste. Hace tan sólo unas semanas, a la cantante se le relacionó sentimentalmente con el rapero Drake. Luego de una serie de fotografías, costosos regalos y un beso en una fiesta a finales de año, parecía que entre ellos había algo más que una amistad o colaboración musical.

Sin embargo, la semana pasada Drake fue visto en Ámsterdam cenando con otra mujer, una cita que sucedió días después de que JLo revelara que habían trabajado en un tema musical juntos.