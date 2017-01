Malia Obama se olvida de sus vacaciones en el Caribe y se una a las protestas contra Trump La hija mayor de Obama fue fotografiada en una manifestación contra la construcción del Dakota Pipeline, aprobada por el presidente Donald Trump.

A unos días de que Barack Obama haya dejado el Despacho Oval, su hija mayor, Malia Obama ya ha mostrado su postura política ante la nueva administración del presidente Donald Trump. La joven de 18 años fue fotografiada participando en una marcha contra la construcción de la Dakota Access Pipeline. Los reportes indican que Malia abandonó las vacaciones familiares por el Caribe para sumarse al movimiento, el cual se llevó a cabo en el Festival Sundance, en medio de una fuerte nevada.

VER GALERÍA La hija mayor de Obama participó en una evento contra la Dakota Pipeline. Foto: Getty Images

En diciembre pasado Barack Obama vetó la construcción del polémico oleoducto, tras una serie de protestas, pero tan pronto asumió la presidencia, Donald Trump reanudó el proyecto, el cual podría contaminar el agua y mermar el abastecimiento del líquido a cientos de nativos americanos, además de dañar lugares considerados como sagrados por ellos. Además de la marcha, se reportó que Malia también acudió al evento solidario Standing Rock en Park City, Utah el lunes pasado. Según los reportes, la joven interrumpió las vacaciones con su familia para acudir al festival de cine independiente más grande de los Estados Unidos.

Malia Obama joins Dakota Access pipeline protest at Sundance https://t.co/8RtAHZ9jQV pic.twitter.com/o7aboCYycG — Mercury News (@mercnews) 27 de enero de 2017

La actriz Shailene Woodley, una de las voces más feroces contra la construcción del oleoducto, aplaudió la participación de Malia en la manifestación. “Fue tremendo ver a Malia, hija del ex presidente Obama. Presenciar a un ser humano, a una mujer, asistiendo porque quiere fuera de su familia y de las ataduras que este país impone sobre ella, alguien dispuesto a formar parte de la democracia porque quiere y porque reconoce -sin importar su apellido- que si ella no participa en la democracia, no habrá mundo para sus futuros hijos”, dijo Woodley a la revista Democracy Now!

A partir de febrero, Malia se convertirá en becaria del productor hollywoodiense Harvey Weinstein yen otoño próximo comenzará sus estudios universitarios en Harvard, alma máter de sus padres.