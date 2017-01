Javier 'Chicharito', entre rumores de un reencuentro con su ex, Leticia Sahagún, reaparece en redes sociales Tras revelarse su ruptura con la española, Lucía Villalón, el futbolista retomó sus redes sociales con un tono muy poético

A todos tomó por sorpresa que Javier 'Chicharito' Hernández y Lucía Villalón terminaran su noviazgo de forma imprevista, una relación que a juzgar por las fotografías que la pareja compartía con el mundo, parecía divertida y llena de amor. Los planes de pasar por el altar, tal como lo platicaron para las páginas de ¡HOLA!, van quedando en el olvido y, aunque ninguno de los dos ha querido decir que los llevó a tomar caminos separados, hay fuertes rumores de que el futbolista intenta recuperar a su antiguo amor, Leticia Sahagún.

Aunque fue la semana pasada cuando se hizo evidente la separación del futbolista de 28 años y la reportera de la misma edad, desde hace un mes habían puesto punto final a su relación, según publica TvNotas. La revista también asegura que no fue la distancia la que terminó con el amor de ambos, sino la ex de Chicharito, con quien duró cerca de siete años como novio. “La principal razón es que él quiere regresar con Lety", agrega la publicación en la que afirman que el delantero del Bayer y la conductora de E! "se han visto y se han dado cuenta de que aún existe amor entre ellos".

Tal parece que la chispa entre ambos resurgió en diciembre pasado, cuando él viajó de vacaciones a Guadalajara, México: "le mandó mensajes a Lety y así comenzó todo otra vez”, explican. Además, detallan que durante las tres semanas que la reportera española estuvo enferma, su novio no pasó tiempo con ella en el hospital. "Lo sigue amando y le perdonaría todo, pero él ya no quiere volver con ella", asegura la publicación en la que deja ver que fue él quien decidió poner fin a su noviazgo con Villalón.

El futbolista no ha hecho comentarios al respecto de su actual vida amorosa y su actividad en redes sociales se había reducido desde que se reveló que él y Lucía ya no estaban juntos. Inspirado y muy poético, Chicharito retomó sus cuentas para publicar una foto de él mismo mirando al horizonte con un frío panorama de fondo y la frase: "No mires atrás y te preguntes: '¿Por qué?' Mira hacia adelante y pregúntate: '¿Por qué no?'". En una publicación diferente, Chicharito presume con un texto de Jorge Méndez por qué está orgulloso de su natal México. Además, el fin de semana pasado el jugador terminó con su mala racha sin meter un gol, que arrastraba desde octubre de 2016 y que aseguraba no era tan importante.

Mientras tanto, Lucía continúa con su rutina profesional disfrutando su regreso al trabajo luego de sus días fuera a causa de una cirugía de pulmón. Sobre su vida personal, prefiere mantener un bajo perfil.