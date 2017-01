Guatemala se lanza contra Miss Universo por confundir una de sus zonas arqueológicas mas célebres En la transmisión en tv, se proyectó un video mostrando Tikal como si fuera parte de la cultura mexicana. Los guatemaltecos están indignados por esta grave equivocación

Miss Universo sigue dando de qué hablar y en esta ocasión ha sido por un malentendido que ha indignado a más de un guatemalteco. En la transmisión por televisión, se mostró a cada una de las misses acompañadas por un video, en el cual se mostraba la riqueza cultural del país que representaban. Cuando fue el turno de Miss México, Kristal Silva, se proyectó un video en el que se apreciaba la zona arqueológica maya de Tikal, sin embargo ésta no se ubica en México, sino en Guatemala.

La falla fue notada por cientos de personas y en redes sociales no cesaban los comentarios. El ministro de Cultura y Deportes de Guatemala, José Luis Chea contó, en entrevista con el periódico mexicano El Universal, que buscarán que Miss Universo o México repare el daño que provocaron, pues utilizaron sin autorización una imagen de la zona arqueológica en la transmisión del concurso de belleza.

“Todo el mundo piensa que puede usar las imágenes y el patrimonio de Guatemala como mejor les plazca y no se lo vamos a permitir” dijo el funcionario en una conferencia de prensa, tras su reunión semanal con el gabinete de gobierno. “Tikal es nuestro y vamos a defenderlo”

“Estamos en la mejor disposición de solucionar este problema de manera positiva. Lo que no podemos permitir es que sucedan este tipo de equivocaciones y que se dejen pasar”, dijo en entrevista con El Universal. Chea agregó que no han identificado al responsable y aún no se han puesto en contacto con Miss Universo o la oficina de Nuestra Belleza México.

Tikal es la reserva natural y cultural más célebre de Guatemala y contiene algunos de los restos arqueológicos más fascinantes de la civilización maya. Es el área más grande con restos arqueológicos en América y en 1979 fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.