A esta chica su familia le dio la espalda por cantar en la investidura de Donald Trump Chrisette Michele, una cantante de R&B, tenía planeado platicar con el nuevo Presidente de Estados Unidos, pero no logró tenerlo frente a ella

Chrisette Michele aún resiente las consecuencias de haber cantado en la investidura de Donald Trump. Además de perder la simpatía de muchos de sus fans, las críticas en su contra siguen llegando a sus cuentas oficiales y, por si fuera poco, Spike Lee quitó su música del proyecto She's Got To Have It que pronto se estrenará en Netflix. Sin embargo, esas oportunidades de trabajo no son lo que más le duele haber perdido luego de que el 20 de enero fuera parte de los festejos oficiales del nuevo Presidente de Estados Unidos. "Diría que las reacciones que más me afectaron vinieron de otros miembros de mi familia quienes decidieron que ya no querían hablar conmigo o alentar a mi familia más cercana para que me apoyara", explicó a Billboard la cantante de 34 años.

Al igual que todos los cantantes que sueñan con ser famosos y vivir de sus conciertos y la venta de sus discos, Chrisette Michele buscaba las mejores oportunidades para que el mundo conociera su voz. Participar en un evento que tendría la atención de todo el mundo parecía la mejor oportunidad de su carrera, pero mucha gente se puso en su contra por haber aceptado ser parte de la investidura más controversial del país y no rechazar la oferta como lo hicieron Elton John, Céline Dion, Andrea Bocelli o el grupo The Beach Boys.

Chrisette aseguró a The Breakfast Club que aceptó para poder hablar con el Presidente "para unir a América". En su plática, agregó que esperaba iniciar una conversación con Trump para "mostrarle cómo somos en realidad".

En toda la noche, Chrisette no tuvo oportunidad de conocer en persona a Donald Trump: "Originalmente, se suponía que iba a cantar después de su primer discurso, algo que ya había hecho en un evento de Barack Obama y me sentía segura por la experiencia".

A pesar de todo, Chrisette temió cuando escuchó a una de las organizadoras decirle que cantaría antes de que Donald Trump apareciera. "La miré a los ojos y le dije: 'Mi familia me rechazó por esto. Si decides buscarme en Internet, la gente verá que Estados Unidos está escribiendo sobre mí en sus periódicos. Soy la oveja negra ahora mismo, ¿y me dices que ni siquiera me agradecerá ni me dará la mano?'. Pues no, no tuve oportunidad de conocerlo".

Para Chrisette Michele la situación no se ha calmado; sin embargo es una mujer optimista que espera un día poder ver a la cara a Donald Trump. "Espero que haya otra oportunidad en la que pueda hablar con él. Lo que sí logré fue conversar y conocer a cuantas personas pude de las 60 mil que estuvieron en ese lugar esa noche.