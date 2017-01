Del susto a la incredulidad: Las caras de Winona Ryder dejan sin palabras al público de los SAG

Winona Ryder se convirtió sin desearlo en protagonista inesperada de los premios SAG. La actriz no se llevó el galardón al que optaba como mejor actriz por Stranger Things, pero su cara y sus inmuerables gestos al subir junto al resto del equipo a recoger el premio al mejor elenco de una serie dramática acapararon toda la atención de la gala. Esto fue a tenor del discurso de agradecimiento pronunciado por David Harbour, quien da vida en la serie al sheriff Hopper. En clara oposición a Donald Trump y sus políticas sobre inmigración, Harbour pronunciaba un discurso cada vez más intenso mientras las caras de Winona dejaban atónito al público. De la sorpresa, a la euforia o la incredulidad, Winona y sus gestos se hicieron virales y no tardaron en publicarse en redes los memes sobre semejante derroche de expresividad en tan sólo dos minutos que duró su presencia sobre el escenario.

Los dardos contra Trump se sucedieron en unos premios en el que la película Fences, la comedia Figuras ocultas, y la serie The Crown se convirtieron en las vencedoras. El primero fue el del maestro de ceremonias de la velada, Ashton Kutcher, que dio la bienvenida a los asistentes y a "todos los que están en los aeropuertos", en referencia a los ciudadanos que habían sido detenidos en las aduanas a raiz de que Trump emitiera una orden ejecutiva que negaba la entrada durante 90 días a refugiados de siete países (Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen) e incluso a ciudadanos de esas naciones con visa, residencia y doble nacionalidad.

Al margen de la política, el Sindicato de Actores volvió a premiar a lo mejor del cine y la televisión en los SAG Awards. Denzel Washington fue reconocido como mejor actor de una película por Fences y Emma Stone como mejor actriz en La La Land, mientras que Mahershala Ali, de Moonlight, y Viola Davis, Fences, se hicieron con las estatuillas de mejor actor y mejor actriz de reparto, respectivamente.

En el apartado de serie de comedia, Julia Louis-Dreyfus ganó el galardón a la mejor actriz por Veep, William H. Macy con Shameless se llevó el premio al mejor actor y Orange Is The New Black recibió la estatuilla al mejor elenco.

La serie dramática The Crown hizo doblete con los premios a la mejor actriz para Claire Foy y mejor actor para John Lithgow, mientras que Stranger Things obtuvo el galardón al mejor reparto. Sarah Paulson fue la vencedora de actriz de una miniserie en The People v. O.J. Simpson, en tanto que Bryan Cranston fue el triunfador en la variante masculina por All the Way. Por último, la actriz Lily Tomlin recibió el premio honorífico a toda su carrera.