Tras el susto vivido con su hijo Milan, Piqué y Shakira celebran el cumpleaños de su pequeño Sasha El hijo mayor de la pareja tuvo un problema de salud la pasada semana, coincidiendo con su cuarto cumpleaños

Sasha, el pequeño en casa de Shakira y Piqué, estaba de cumple y ¿qué mejor que celebrarlo con toda la familia? La pareja organizó una gran fiesta para su peque el domingo, 29 de enero, día en que su niño cumplía dos añitos. Se pudo ver entrando en la residencia de la pareja en Barcelona a varias personas con algo para picar, una bombona como las que se utilizan para hinchar globos y una original tarta, con forma de cubo con una esponja, un bote de limpieza y unos guantes. Un postre divertido, ¡sin duda!

Los abuelos del niño por supuesto no se perdieron esta fiesta. Los padres de Piqué, Montserrat y Joan, llegaron con los abuelos del futbolista y dentro se reunieron con los padres de Shakira, Nidia y William, y su hermano Tonino. La madre de la colombiana comentó que habían mimado mucho a su nieto: “Le hemos regalado varias cosas”. No quiso sin embargo dar detalles sobre lo que le habían comprado. Tampoco Piqué, que llegó a casa con un moderno look -camiseta y chaquetas largas, gorra y gafas de sol- tras el partido que disputó su equipo contra el Betis en Sevilla, dio muchos detalles sobre las sorpresas que tenían preparadas.

Un encuentro de familia que sin duda hizo de la fiesta algo inolvidable. Como lo sería también la reunión con motivo del cumple de Milan, que tuvo que retrasarse un poco debido al problema de salud que tuvo el hijo mayor de la pareja. Precisamente el 22 de enero, el día de su cumple, el doctor Jordi Corominas, jefe del servicio de otorrinolaringología del centro médico Teknon de Barcelona acudió a casa de la pareja para interesarse por la salud del pequeño. Debido a esto, su fiesta tuvo que ser aplazada, aunque sí se celebró la ocasión, tal y como comentó Nidia, madre de la artista. “Sí se lo celebraron” aseguró. Una cita en la que tampoco faltaron los padres de la intérprete, a los que se vio en casa de la pareja.

Shakira y Piqué, preocupados por la salud de su hijo Milan

Shakira y Piqué son unos padres cariñosos y que están volcados en hacer felices a sus dos hijos. Seguro que en estos cumples, a pesar de los problemas de salud que han aquejado a los niños este invierno –Sasha también estuvo malito en noviembre-, los hermanos se lo pasaron en grande. Dentro de poco serán Shakira y Piqué quienes celebrarán su aniversario, ya que el próximo 2 de febrero ambos cumplen años –la artista, cuarenta, y el futbolista, treinta-. Una maravillosa coincidencia que seguramente también tendrá su fiesta.