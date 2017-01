“Podría limitarse a un compromiso mínimo con el papel de Primera Dama”, dice biógrafo de los Trump sobre Melania Michael D'Antonio, el biógrafo de los Trump, intentó explicar la ausencia de la Primera Dama, pues a Melania Trump no se la ha visto desde la investidura de su esposo

Hoy Melania Trump cumplió su primera semana como Primera Dama de los Estados Unidos y lo ha hecho de la manera más sutil, disimulada y pasando completamente desapercibida. Normalmente la Primera Dama aprovecha la intensidad y el enfoque que proveen los medios — especialmente durante el inicio de una presidencia nueva — para aventajar sus agendas políticas y hasta personales. Pero en el caso de la eslovaca, ni siquiera ha tocado su cuenta de Twitter desde el 21 de enero.

“A la familia Trump le inquieta sacar a su hijo de 10 años de la escuela a medio semestre”, comentó Jason Miller, un representante de los Trump, cuando se le preguntó por qué Melania y Baron no iban a mudarse de manera inmediata a la Casa Blanca. Jason aclaró que la Primera Dama no se instalará en Washington D.C. hasta que Baron termine el ciclo escolar en Manhattan. Pero lo que aún no queda claro es por qué Melania sigue ausente ante el público americano.

“Hay una expectativa de comunicación pública y ella no está cumpliendo”, opinó Lauren Wright, una analista política y autora. “Es muy interesante porque parece que no le importa transformar su imagen pública, aunque hay mucho interés para que lo haga”. Hay quienes aseguran que Melania aún podría estar contratando su personal, aunque solamente se ha confirmado a Stephanie Winston Wolkoff, una planeadora de eventos, y falta rellenar varios puestos claves, entre ellos Jefe de Personal, Director de Comunicaciones y Secretario de Prensa, reportó el Chicago Tribune.

Michael D'Antonio, un biógrafo de los Trump, dijo que Melania "parecía ansiosa por preservar su privacidad" cuando él la conoció. Michael piensa que Melania será una Primera Dama “con mucha gracia”, pero que no le sorprendería si se limita a “tener a un compromiso mínimo con el papel”. El trabajo de Primera Dama es más que ceremonial ya que las cortes federales han declarado que el título es un puesto oficial del gobierno. ¿Podrá Melania mantener una tradición de más de 200 años?

Algunos medios han insinuado que Ivanka, la hija favorita del presidente, podría tomar el puesto de la Primera Dama de una manera informal. Los representantes de Ivanka han negado las insinuaciones, pero la esposa de Jared Kushner sí ha estado mucho más involucrada en la política que su madrastra. Por ejemplo, fue Ivanka quien recientemente organizó una junta entre su padre y Al Gore, el ex Vicepresidente de los Estados Unidos.

Desafortunadamente, le guste o no a Melania, ella será medida con la vara que han sido medidas Michelle Obama, Laura Bush y Hillary Clinton, entre muchas más.