Antonio Banderas disfruta de la naturaleza tras un 'pequeño susto' que lo llevó al hospital El actor volvió más tranquilo a casa después de sufrir un fuerte dolor en el pecho

Antonio Banderas se encuentra descansando en su hogar en Surrey, Inglaterra, luego del susto que se llevó el jueves pasado cuando tuvo que acudir de emergencia al hospital debido a un fuerte dolor en el pecho que lo sorprendió mientras hacía ejercicio. El actor de 56 años llamó al servicio de emergencia local y de inmediato fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario de St. Peter, en Chertsey, en donde pasó un buen rato en observación.

Aunque de un principio tuvo miedo y no entendía bien lo que sucedía, Antonio Banderas ya se encuentra mucho mejor de salud y asimilando el mal rato. Él mismo contó al diario The Sun que fue un "episodio sin importancia" para después agradecer a sus admiradores por estar al pendiente de su salud. Más tranquilo, esta mañana el protagonista de El Zorro publicó una selfie junto a su novia Nicole Kimpel, con un bosque de fondo y una gran sonrisa que despeja las dudas sobre su salud. "Disfrutando de la naturaleza tras un pequeño susto. Besos", fue lo único que escribió Banderas en la descripción de la imagen.

Antonio fue dado de alta el mismo día con indicaciones de llevar una rutina mucho más relajada, o que para él no será difícil en el hogar que comparte con Kimpel desde 2015. "Esta casa me da la sencillez y la libertad que ahora mismo necesito en mi vida. Ya no hay nada que me ate personalmente a Estados Unidos. Tengo una casa en Central Park, en Nueva York, pero también varias en España, y sentí que era el momento perfecto para volver a Europa. Este regreso tenía que llegar", dijo hace unos meses a ¡HOLA!

A pesar de que se trató de una situación bastante alarmante para Antonio y Nicole, el actor estuvo muy activo en sus redes sociales durante el fin de semana. Atento al Abierto de Australia, envió sus mejores deseos a su compatriota, Rafa Nadal, durante el partido de tenis contra Roger Federer, en el que el suizo se llevó la victoria.