Paulina Rubio, una amorosa mamá y exitosa cantante sin ayuda de niñeras Aunque no es tarea fácil, Paulina Rubio está convencida de que ninguna otra persona cuidará tan bien a sus dos hijos como lo hace ella

Si hay algo que Paulina Rubio disfruta más que estar en el escenario, es su papel como mamá. Hace apenas nueve meses la Chica Dorada daba la bienvenida a Eros, su segundo hijo, esta vez junto a su pareja Gerardo Bazúa y su primogénito, Andrea -fruto de su relación con Nicolás Vallejo 'Colate'-. El pequeño, que poco después presentó en exclusiva en las páginas de ¡HOLA!, llegó a su vida justo cuando ella preparaba su próximo disco de estudio, y aunque cuidar de dos niños en casa y seguir activa en el mundo de la música no es tarea fácil, la cantante se las arregla para cumplir con sus compromisos profesionales y como mamá sin ayuda de una niñera.

Aunque resulte muy cansado, Paulina Rubio prefiere pasar la mayor parte del tiempo con sus hijos, estar al pendiente de sus cuidados y muy atenta a cualesquiera que sean sus necesidades, tal como lo hizo hace poco más de seis años cuando debutó como mamá. "Yo no quería tener ninguna ayuda con mis bebés durante los seis primeros meses, y ha resultado agotador. Soy una persona muy controladora, aunque soy consciente de que eso no es lo más idóneo. Estoy tratando de mejorar en ese sentido. Pero la cuestión es que nadie más que yo iba a cuidar de mis bebés", contó a Nexos sobre su vida privada.

Paulina sabe que la maternidad exige mucho tiempo, ratos que antes dedicaba a ella misma y que ahora pertenecen a Eros y Andrea. Contrario a lo que parece, para Pau fue un cambio positivo que, asegura, poco a poco acabó con su egoísmo. "Antes me sentía muy narcisista. Era yo, yo y más yo durante todo el día. Y cuando tienes un bebé, todo pasa a girar a su alrededor, gracias a Dios. Para mí fue como darle unas vacaciones a mi mente", confesó.

Esa alegría y comodidad que siente en su rol como mamá vienen de su decisión de esperar hasta sentirse cómoda para tener hijos. Antes de darle la bienvenida a la cigüeña, Paulina decidió que tendría que sentirse plena en el ámbito profesional para no dejar fuera ninguno de sus planes. "Siempre supe que tendría hijos, pero quería tenerlos cuando yo quisiera. Algunos de mis amigos se dieron mucha prisa, y mi propia madre me tuvo muy joven", platicó la ex Timbiriche y continuó: "Pero yo quería madurar antes. Tuve la oportunidad de escoger cuándo quería tenerlos, y me siento muy feliz por ello". Ahora que conoce la dicha de ser mamá, espera que este año vuelva a suceder y cumpla su gran sueño de tener una hija.