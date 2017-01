Chrissy Teigen vuelve a sorprender a sus seguidores publicando una foto en la que muestra sus imperfecciones al natural La modelo no intenta ocultar las ‘marcas’ que han quedado en su cuerpo tras haberse convertido en madre

No es la primera vez que Chrissy Teigen muestra, orgullosa, las marcas que le dejó el embarazo. Inmersa en la felicidad de su nuevo papel de mamá, la modelo de 31 años de edad no oculta que es una mujer de carne y hueso al igual que todas. Aunque estamos acostumbrados a verla ‘perfecta’ en las portadas de revistas, galas o alfombras rojas acompañando a su esposo, John Legend, Chrissy Teigen no tiene vergüenza de mostrarse tal cual es a través de sus redes sociales.

En esta ocasión, la modelo ha recurrido a su cuenta de Twitter para compartir con sus seguidores una fotografía que deja al descubierto cómo le ha quedado la piel de las piernas después de haber debutado como mamá en abril pasado con la llegada de Luna. En la imagen se pueden ver las estrías que tiene en la zona de los muslos, algo que, muy lejos de ocultar, muestra orgullosa. Aunque es cierto que tras el nacimiento de su primera hija con el cantante la modelo sorprendió a todos al recuperar su figura en tiempo récord, no cabe duda alguna que su piel no ha vuelto a ser la misma de antes.

Chrissy Teigen siempre se ha mostrado lo más natural posible, algo que sus millones de seguidores agradecen a diario. A través de sus redes sociales se ha podido ver la transformación de su cuerpo durante el embarazo, así como también luego respetar sus tiempos para recuperar su figura. Recordemos que tras dar a luz a Luna, la modelo dijo a E! News que no tenía apuro por perder las libras extra que había ganado durante su embarazo. “Tienes que entender que te tienes que dar un tiempo y entender que acabas de tener un bebé y que llevó algo de tiempo ganar ese peso, y que no va a desaparecer rápido, y está bien”.

Es evidente que para Chrissy Teigen, las ‘marcas’ que han quedado en su cuerpo después del embarazo no significan más que marcas de felicidad. Con la llegada a sus vidas de Luna Simone Stephens, el compositor y la modelo cumplieron el sueño de convertirse en padres, algo que venían anhelando desde hace años. Tal es así que fue en octubre de 2015 cuando la pareja dio a conocer la noticia del embarazo a través de las redes sociales al publicar una hermosa fotografía blanco y negro donde se veía a ambos de lo más felices. “John y yo estamos muy felices de anunciar que estamos ‘embarazados’ :) Como muchos saben, hemos estado intentando tener un bebé durante mucho tiempo. No ha sido fácil, pero no paramos de intentarlo porque no podíamos esperar para traer a nuestro primer hijo al mundo y hacer crecer la familia. Estamos muy emocionados de que esto finalmente ocurra. Gracias por todo su amor y buenos deseos”, escribió Chrissy Teigen en su cuenta de Instagram.