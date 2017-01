Kim Kardashian se suma a las protestas contra la política migratoria de Donald Trump

Millones de personas, entre ellas cientos de celebridades, se han sumado a las protestas contra la nueva política migratoria del presidente Donald Trump, la cual suspende de forma temporal la entrada a Estados Unidos de ciudadanos y refugiados de varios países de mayoría musulmán. Entre las estrellas que se oponen a esta medida, resaltó Kim Kardashian, quien se convirtió en el centro de atención en Twitter por un mensaje que publicó, el cual se ha hecho viral.

El mandatario suspendió la entrada de refugiados y ciudadanos de diversas naciones de mayoría musulmán.

La socialité de 36 años escribió: "Estadísticas" y adjuntó a su publicación una tabla titulada Número de americanos asesinados por... en la que se dan a conocer las cifras y las causas por las que miles de americanos pierden la vida cada año. De acuerdo con los números que compartió Kim, son muy pocas las personas que mueren a manos de un inmigrante practicante del Islam, en comparación de las personas que fallecen a causa de un disparo de arma de fuego por un ciudadano americano. En minutos, el tuit de la más famosa de las Kardashian recibió más de 278 mil 'me gusta' y hasta el momento, ha sido compartido por 146 mil usuarios.

La medida emitida por Trump ha tenido un efecto muy particular en Kim, pues hay que recordar que su bisabuelo, Tatos Kardashian y su familia llegaron a Estados Unidos hace más de 100 años procedentes de Armenia. Los ancestros de la estrella huyeron de su país debido al genocidio armenio, realizado entre 1915 y 1923, el cual dejó un saldo de entre 600 mil y dos millones de muertos, según un reporte de la comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Los casi 50 millones de seguidores de la estrella del reality show Keeping Up With The Kardashians, alabaron su post y le respondieron, en su mayoría, con comentarios positivos acerca de la poderosa reflexión que había compartido. Aunque las Kardashian tienen su vida más que hecha en California, en abril de 2015 Kim y Khloé visitaron Armenia y se reunieron con sus primas, Kourti y Kara, para recorrer los lugares más emblemáticos del país de sus ancestros.