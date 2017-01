Estas concursantes enfrentaron problemas que casi terminan con su sueño de ir a Miss Universo

Podría parecer que las chicas de Miss Universo tienen una vida casi perfecta, pero detrás del glamour del concurso, cada una de las 84 concursantes tienen historias de esfuerzo y disciplina que las han llevado hasta donde están. Algunas de ellas han tenido que sortear difíciles circunstancias personales para poder estar en el Mall of Asia, en Filipinas, donde en unas horas concursarán por la anhelada corona.

VER GALERÍA Miss Ecuador salió adelante, a pesar de haber perdido a una persona muy importante para ella: su novio. Foto: Instagram Connie Jiménez

Una de esas historias conmovedoras es la de Miss Ecuador, Connie Jiménez. La joven perdió en noviembre pasado a su novio, el productor Alfredo Vera Bucheli. El joven de 22 años e hijo del productor de televisión Alfredo Vera, murió en un choque automovilístico el sábado 27 de noviembre, cuando su camionera se impactó contra un camión que estaba estacionado. A través de su cuenta de Instagram, Jiménez le dedicó una hermosa fotografía y unas tiernas palabras: “Te veo pronto, mi ángel. Todo lo que se viene será por ti”.

VER GALERÍA Miss Ecuador perdió a su novio a finales de noviembre. Foto: Instagram Connie Jiménez

Miss República Dominicana, Rosalba ‘Sal’ Abreu García, estuvo a punto de no ir a Filipinas para representar a su país. Tras resultar ganadora en el concurso que escoge a la representante de su país, Rosalba no recibió el apoyo que ella esperaba por parte de los patrocinadores y se vio en la necesidad de abrir una página de internet para recaudar fondos para poder costear su viaje.

VER GALERÍA 'Sal' García fue víctima de bullying, tras ganar el concurso de su país. Foto: Instagram Sal García

En Give Forward, sitio en el que desarrolló su campaña, García contó que al ser elegida como Miss República Dominicana, fue víctima de bullying y acoso, al punto de que las empresas y su gobierno le negaron la ayuda para representar a su país.

VER GALERÍA Esta es la página en la que 'Sal' pidió ayuda para costear su viaje. Foto: Giveforward.com

"Al ganar fui víctima del mas grande, cruel y amargo “bullying” en la historia en mi país. Mas las burlas y el acoso cibernético no pudieron desalentarme el acoso emocional me sacó muchas lagrimas porque no entendía pero no me detuvieron. Por tal razón entiendo porque la empresa privada no me ha apoyado. No contamos con el respaldo del gobierno a este momento (sic).”, se lee en el sitio donde recaudó recursos para viajar a Manila. El buen corazón de los usuarios del internet se apiadó de ‘Sal’ y su suerte cambió. Ahora, la oriunda de Bonao, en Dominicana, se encuentra en Filipinas conquistando su sueño y el de miles de sus paisanos.

VER GALERÍA Sirey Morán, Miss Honduras fue despojada de su corona en julio pasado. Foto: Instagram Sirey Morán

Sirey Morán, Miss Honduras, vivió tiempos de angustia, meses antes del concurso de belleza. En julio pasado la joven fue despojada de su corona como Miss Honduras, luego de que se diera a conocer que no cumplió con los compromisos labores de su agenda, por cumplir con labores benéficas que no estaban relacionadas con su título de Miss Honduras. Afortunadamente, en noviembre los organizadores del concurso llegaron a un arreglo con ella y le devolvieron la corona, permitiendo a Sirey continuar con su sueño rumbo a Miss Universo.

