FOTOS: Salma Hayek deslumbra en la fiesta de ‘las 150 mujeres más estilosas’ de Harper’s BAAZAR Tras cumplir 10 años de matrimonio, la jarocha reveló cuál es la táctica que emplea para mantener su relación más viva que nunca

“Yo me me considero bipolar en cuanto a la moda”, contó Salma Hayek a un reportero mientras desfilaba sobre la alfombra. “Hoy vengo con un traje lindo, pero cuando nadie me ve, se impactarán; puedo estar completamente feliz echandome un regaderazo y vistiendo unas pijamas”. Esas fueron algunas de las revelaciones de la jarocha en la fiesta de ‘las 150 mujeres más estilosas’ de Harper’s BAAZAR, la cual se llevo acabo en West Hollywood este fin de semana.

Tras ser nominada, la actriz mexicana contó entre risas que se sentía “aliviada”, pues su esposo “trabaja en la industria de la moda”. Siendo que es el director ejecutivo de Kering, la empresa francesa que lleva las marcas de Gucci, Alexander McQueen y Balenciaga, por contar algunas, decir que François-Henri Pinault trabaja la industria de la moda es una gran atenuación.

Hablando de su marido, con quien cumplió 10 años de matrimonio, Salma contó que la longevidad de su relación no se debe a que se “casó con la persona correcta”, sino a que ambos hacen lo posible por apoyarse en sus proyectos: “Nos apoyamos en todo lo que hacemos. Queremos que el uno y el otro triunfe porque nos hace feliz ver cuando se sale adelante. ¿Pero sabes qué? No tenemos una vida social muy extensa porque nos gusta pasar mucho tiempo juntos”.

La madre de Valentina Paloma recientemente publicó una foto con Penélope Cruz, una de sus mejores amigas, e insistió que al mal tiempo siempre hay que ponerle buena cara: “Aún cuando estamos tristes y desilusionados hay que tratar de hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene”.

Sobre su amistad, la esposa de Javier Bardem anteriormente contó una anécdota muy chistosa: "Cuando tenía nueve años, pasaba dos horas al día lavando y cortando pelo en el salón de belleza de mis papás. Al día de hoy, se lo hago a quien quiera que me se deje. Por ejemplo, a Salma, que es una de mis mejores amigas, le he cortado el pelo; incluso una vez se fue la luz en su casa y usamos una vela y así se lo corté. ¡Esa chica realmente me tiene confianza!", aseguró Penélope entre risas.