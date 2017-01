FOTOS: Levi Dylan, el nieto del cantante Bob Dylan, es la nueva sensación de las pasarelas El hijo de Jakob Dylan incursionó al mundo de la moda y se ha vuelto en una sensación

Se llama Levi, mide 183 centímetros (seis pies) de altura, y aparte de ser guapo y delgado, su padre es el cantante de la banda The Wallflowers. La agencia de modelos Next Models no titubeo al contratarlo, pues en caso de que su físico no fuera lo suficiente para agregarlo a sus ‘lookbooks’, Levi también es nieto de Bob Dylan, una leyenda viviente del rock. Así fue que Levi obtuvo un contrato para desfilar las nuevas prendas de Dolce & Gabbana en la semana de la moda de Milán. A sus 22 años, el joven lució espectacular en una gabardina negra con anteojos cincuenteros.

