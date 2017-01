Fallece John Hurt, actor de ‘Alien’, ‘El Hombre Elefante’ y ‘Harry Potter’ El actor inglés, quien participó en decenas de películas exitosas, tenía 77 años de edad

Tres días después de haber cumplido 77 años de edad, el día de ayer se confirmó el fallecimiento de John Hurt, el actor inglés que participó en decenas de películas exitosas. John había sido diagnosticado con cáncer de páncreas en junio del 2015 y su muerte fue confirmada por su publicista.

John Hurt en Harry Potter.

A Hurt se le conocía por ser “el actor que ha muerto espectacularmente de muchas maneras”, pues en su películas murió más de 40 veces. El inglés fue nominado al Oscar por su interpretación de El Hombre Elefante y un hombre drogadicto en Midnight Express. También participó en Harry Potter, Lord of the Rings, Spaceballs, Romeo y Julieta, Contact, Hellboy, V for Vendetta y Hércules, entre otras decenas de películas.

“He muerto de maneras muy espectaculares”, contó el mismo John cuando fue entrevistado por un diario de Nueva Zelanda. La más impactante de todas las muertes del actor sin duda es la que filmó para la película Alien, donde un extraterrestre explota su pecho. Fue una escena que se convirtió en un clásico del género de ciencia ficción (minuto 1:10):

Varios famosos lamentaron la muerte de John Hurt, entre ellos Kiefer Sutherland y Sharon Stone:

Q.D.E.P., John Hurt.