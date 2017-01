Chespirito fue infiel, asegura Florinda Meza: “Veo salir a la camarera; arreglándose, abotonándose” Según su propia viuda, Roberto Gómez Bolaños fue todo un Don Juan, y fue ella misma quien lo captó en el acto: “¿Sabes que me contestó? ‘¡Ay, es que me lo pidió como favor!’”

A más de dos años de la muerte de su esposo, Florinda Meza, la viuda de Roberto Gómez Bolaños, ha comenzado a destapar ciertas intimidades de su controvertida relación con ‘Chespirito’, uno de los comediantes más queridos de todo latinoamérica. Como bien se sabe, Roberto ya estaba casado cuando empezó a cortejar a Meza, quien interpretaba a ‘Doña Florinda’ en el programa El Chavo del Ocho: “Era mi jefe y tenía siete valijas de pasado — muy pesadas, las valijas: una esposa y seis hijos. Aparte, era mi jefe. Yo dije, ‘eso no se debe hacer’. Puedes andar con quien quieras, pero no con tu jefe”.

El elenco de El Chavo del Ocho. Foto: Grosby Group

Aún sabiendo que no era la mejor idea, los encantos de Roberto conquistaron a la oriunda de Zacatecas, contó ella misma al programa Suelta la sopa: “En medio de ese asedio, en una gira bailamos mucho. Lo tenía cerca. Me seguía diciendo cosas bonitas. Él decía que se sentía muy mal porque la verdad es que su esposa era un gran mujer, la madre de sus hijos, pero que había empezado un distanciamiento, una brecha [entre ellos], y que [Roberto] no sabía ni cuándo empezó”.

Graciela Fernández, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños. Foto: YouTube/Telemundo

Antes que Florinda entablara una relación seria con el actor mexicano, ella asegura que ‘Chespirito’ solía ser infiel: “Yo lo regañaba mucho por andar con todas. Le hablaba de su mujer, de sus hijas — hasta lo sermoneaba. Un día en Venezuela veo salir a la camarera; arreglándose, abotonándose. Le dije [a Roberto], ‘Oye, pareces burro en primavera — ¡siquiera selecciona!’. ¿Sabes qué me contestó? ‘¡Ay, es que me lo pidió como un favor!’”

“Le dije que yo no quería ser una mujer más en su vida”, aseguró quien también le dio vida al personaje de ‘La Chimoltrufia’. “Esa doble moral de nuestros mexicanos”, exclamó Meza, “nunca me pareció adecuada. Además, se lo dije porque [él] me decía que yo era su mujer ideal”.

Roberto, quien falleció el 28 de noviembre del 2014 a sus 85 años de edad, se casó por primera vez con Graciela Fernández en 1968. Con Florinda jamás tuvo hijos, pero con Graciela procreó seis: Roberto, Marcela, Graciela, Teresa, Paulina y Cecilia. A pesar de las críticas, ‘Chespiro’ sostuvo una relación de varias décadas con Florinda después de separarse de Graciela.

En otra ocasión Meza contó que siempre quiso tener hijos con Roberto, pero él se negó: “Cuando Roberto y yo nos unimos en amasiato, dígase bien en buen castizo, el ya estaba vasectomizado. Cuando años después le hable de regresar la vasectomía, porque me enteré que era posible — y yo siempre he sido muy maternal — empecé a hablar con él, y él empezó a darme sus razones de por qué no le gustaría hacerlo. Yo lo deje seguir hablando, pero en cuanto me dijo que no quería hacerlo, lo deje terminar”. ¿Para qué más explicaciones? Si yo ya sabía [sobre la vasectomía] y me uní a él, nadie le obligó, nadie me puso una pistola. Yo ya sabía y lo había aceptado. Y pues así fue; nunca tuvimos hijos”.