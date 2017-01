Inés Gomez Mont anuncia que entrará al quirófano el próximo lunes La presentadora será operada la semana entrante para que le remuevan un quiste que tiene en la cabeza

Inés Gómez Mont, uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana, anunció hace unas horas que el lunes 30 de enero será sometida a una operación para retirarle un quiste de la cabeza. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de 33 años publicó una fotografía de la Virgen de Guadalupe y la acompañó con el siguiente mensaje. “Llena de FE… ya aquí lista en la clínica y optimista. A todas y todos los q están al pendiente y me preguntan cuándo es la cirugía, será el lunes a las 6 am y no hay nada de qué preocuparse. Gracias por sus lindos mensajes y sus muestras de cariño, me alegran el corazón. Las mantendré al tanto”.

VER GALERÍA La semana pasada Inés comentó que se retiraría de la televisión por un tiempo para atender un problema de salud. Foto: Getty Images

Hace un par de días, Gómez Mont reveló, al finalizar la emisión de ¡Cuéntamelo Ya!, que haría una pausa en las cámaras de televisión para atender su condición médica y estar con su familia. Detalló que durante la operación le retirarán un quiste que se aloja en su cabeza, y en todo momento aclaró que no es grave.

VER GALERÍA Con toda la fe del mundo, Inés está tranquila y asegura que no hay motivos para preocuparse. Foto: Instagram Inés Gómez Mont

En su Instagram publicó una foto con su familia y la acompañó con un texto en el que explicaba su estado de salud. “Quiero compartirles mis planes. Tendré que ausentarme temporalmente del programa ya que estoy atravesando por un tema de salud, recalco, nada grave. Hace un año me detectaron un quiste en el área de la cabeza, es un tema que manejé en total hermetismo, precisamente para no crear morbo ni malas interpretaciones, un tema que se ha quedado durante 12 meses en mi entorno familiar y también con los ejecutivos de esta empresa ya que al contratarme desde el principio sabían de mi situación y recibí apoyo incondicional por parte de ellos desde el primer día”.

VER GALERÍA Su familia es su mayor fortaleza. Foto: Instagram Inés Gómez Mont

La periodista y madre de cuatro pequeños señaló que el quiste nunca le ha impedido seguir con sus funciones, pero decidió que era momento de operarse. “No he tenido ningún inconveniente es más me he sentido más plena y realizada que nunca. La decisión que se toma hoy es operarme, es una cirugía muy sencilla vía nasal y sin riesgo alguno. Hoy más que nunca se las responsabilidades que tengo en la vida y mi prioridad son mis hijos, mi esposo y la familia que hemos formado y es por ello que debo cuidar mi salud antes que cualquier cosa”.