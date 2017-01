Tini comienza su vida en Madrid, ciudad de su novio La cantante mantiene una relación desde hace siete meses con el hijo mayor del dueño de Don Algodón, Pepe Barroso Jr

La relación que están viviendo la cantante Tini Stoessel, más conocida como Violetta, serie protagonizada por la joven, y el español Pepe Barroso Jr, hijo mayor del dueño de Don Algodón, va viento en popa. Tanto es así que, a pesar de que la pareja sólo lleva siete meses juntos, la cantante habría decidido hacer de Madrid, ciudad en la que viven sus suegros, 'centro base' de su nueva gira.

La cantante ha querido que sea la ciudad en la que nació su pareja el lugar en el que comience su gira Got Me Started Tour el próximo 18 de marzo y el sitio de descanso entre los diferentes conciertos que la llevarán por todo el continente europeo.

Nuestro país no es nuevo para ella, ya estuvo el pasado verano disfrutando de sus vacaciones junto a Pepe Barroso Jr. El avión se ha convertido en tónica habitual de los dos jóvenes, que hacen malabares para reencontrarse en cualquier rincón del planeta. Ella vive en Argentina y él estudia en California, en la Universidad de UCLA, Administración y Dirección de empresas y Relaciones Internacionale, en la que está becado gracias a sus dotes futbolísticas.

La última vez que vimos a la pareja fue hace unos días en Cariló, provincia de Buenos Aires, encuentro que recoge esta semana la revista ¡HOLA!, y donde se mostraron de los más cariñosos y acaramelados y disfrutaron de unos días de relax junto a los padres de la novia. Antes, habían recibido el año juntos en Punta del Este, Uruguay.

La protagonista de Violetta y Pepe Barroso se conocieron en junio del 2016 durante la grabación del videoclip Great Escape de la cantante. Allí la química fue instantánea y Tini pronto descubrió que el esporádico modelo podría ser el príncipe de sus sueños: "Sus valores me encantaron. Si me pongo a hablar con un chico de mi edad, ninguno piensa así. Me siento identificada. A veces me sentía excluida de mi generación por mis pensamientos y poder encontrar a una persona que tiene la misma edad que yo, que piensa igual y ¡que se quiere casar y tener hijos!, es increíble. ¿Qué chico te dice eso? Hoy en día, Pepe me dice que esa charla lo 'mató'. A mí me pasó lo mismo", asegura en declaraciones a la revista ¡HOLA! Argentina.