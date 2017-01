Melania Trump sobre su vida en Eslovenia: 'Nuestro pasado está limpio, no tengo nada que ocultar' La nueva primera dama de estados Unidos aparece en la portada de Vanity Fair "comiendo" joyas, una imagen que no ha sido del agrado de miles de personas

Desde que Donald Trump anunció sus intenciones de convertirse en Presidente de Estados Unidos, uno de los nombres que empezaron a llamar la atención fue el de su tercera esposa, Melania Trump, con quien ha estado casado desde 2005. Sus gestos, forma de vestir y algunas actividades cotidianas se convirtieron en el centro de atención, más ahora que tiene el papel de Primera Dama, un cargo que la ex modelo asegura que planea desempeñar de forma tradicional, muy al estilo Jackie Kennedy. Melania hoy se convirtió en el blanco de todas sus miradas después de una entrevista que ofreció para Vanity Fair en donde habla de cómo es su relación con su esposo y asegura que de su polémica vida en Eslovenia no tiene nada que esconder, una plática decorada con un par de fotografías de en las que aparece "comiendo" y "bebiendo" joyas.

Según la publicación, Melania Trump -de soltera Melanija Knavs- la historia de su vida es "perfecta". Desde pequeña y en su natal Eslovenia, la ex modelo vivió llena de lujos que para sus amigos en la época comunista eran difíciles de obtener. Sin embargo, el nombre de su padre, Viktor Knavs, se vio implicado en varios asuntos ilegales en 1976. Al escuchar al respecto, Melania optó por evadir el tema: "Jamás lo investigaron ni tuvo ningún problema. Nuestro pasado está limpio, no tengo nada que ocultar", dice firme para después exigir respeto por la privacidad de su padre.

En vez de recordar ese tipo de situaciones, Melania prefiere hablar un poco sobre su vida cotidiana, que muy a pesar de su gusto, cambió por completo desde que su esposo ganó las elecciones para convertirse en el actual Presidente de Estados Unidos. "Nadie me controla. Viajo con mi marido cuando sé que puedo ir y sé que no pasa nada si mi hijo se queda unos días con la servidumbre", dijo Melania sobre su relación con Trump. "Donald me apoya mucho. Si le digo; 'me voy a dar un baño o me van a dar un masaje', él no se opone." agregó.

Como esposa y Primera Dama, aconseja a Donald Trump sobre sus labores, aunque no se involucra demasiado en sus asuntos políticos. "Decidí no entrar en política ni en temas legislativos. Es mi esposo quien se ocupa de esas cosas. Nadie se entera y nadie se enterará jamás (de esos consejos). Porque todo eso queda entre mi marido y yo", dice tajante.

En los 5.9 pies de altura y las 123 libras de Melania, Donald ve a la mujer perfecta. Incluso si su esposa sufriera un accidente que la dejara irreconocible, el magnate de los negocios se quedaría a su lado. Eso sí, mientras sus pechos no tengan ningún daño "porque ese detalle es importante", aseguró Donald a Howard Stern en 2005, mismo año en el que él y Melania se dieron el sí acepto en una ceremonia celebrada por todo lo alto en Mar-a-Lago, la finca de Donald en Palm Beach Florida, una celebración a la que Hillary y Bill Clinton estuvieron invitados. “Las cosas son como son. Todo esto es un tema profesional, no es nada personal”, explica la Primera Dama.

Siete años antes del gran día, a sus 28 años de edad, Melania aceptó salir con el empresario de 52 años que no le quitó la vista de encima durante la New York Fashion Week. “Yo no sabía gran cosa de Donald Trump. Tenía mi vida, mi mundo. No conocía el tipo de vida que él llevaba”, recuerda Melania.

Aunque en esa ocasión Donald iba acompañado de otra mujer, se las ingenió para enviarla al baño y poder conocer a la modelo que le había robado la atención. Cuando le pidió su número a Melania, ella no se lo dio pensando en que no quería convertirse en "una de tantas mujeres que llamaba". En su lugar ella le pidió que le diera su número y tenía la curiosidad de ver si le daría el de su oficina o uno personal. “Quería ver cuáles eran sus intenciones. Dice mucho de un hombre qué número te da. Me los pasó todos”, agregó.

En la vida perfecta de Melania tampoco hay lugar para cirugías plásticas o bótox, como ella misma lo explica.

"No he utilizado nada. Llevo una vida sana, me cuido la piel y el cuerpo. Estoy en contra del bótox, estoy en contra de las inyecciones, creo que son perjudiciales para la cara y para los nervios. Todo es mío", dice muy segura y con ganas de "envejecer con dignidad, tal como lo ha hecho su madre, Amalija Ulčnik.