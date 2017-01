Enrique Guzmán le prohibió a Silvia Pinal ‘perder el bebé’: “Le dije ‘de ninguna manera — nos casamos mañana’” Silvia Pinal llevaba en su vientre a Alejandra Guzmán, por lo cual el cantante venezolano no dudó en proponerle matrimonio a la actriz de Viridiana

Según reportó el diario Milenio a mediados del año pasado, la actriz Silvia Pinal comenzó la preproducción de una serie biográfica que contará los detalles más espectaculares de su vida: “Les conté de los principios de cuando era jovencita, de cuando estaba en la escuela y ahora falta todo lo que fue mi entrada al cine, al teatro. Recordar es vivir”. Como bien se sabe, la actriz de Viridiana llevó una relación bastante turbulenta con el cantante Enrique Guzmán, padre de la cantante Alejandra Guzmán, y muchas fanáticos se están preguntado qué tanto de esa etapa se incluirá en la serie, y que tan verídica será la historia.

Entrevistado por el programa Ventaneando, esta semana Enrique Guzmán dio su versión de algunos de los hechos y no dejó de sorprender al público: “[mis hijos] son los que hicieron que yo me casara con Silvia. Ella me dijo ‘Estoy embarazada y voy a tener que perder al bebé. Le dije ‘de ninguna manera — nos casamos mañana”. Ante las impactantes revelaciones, Enrique también reveló que le puso una sola condición a la protagonista de El privilegio de amar: “Siempre y cuando me regales el otro, porque quiero dos hijos”.

El cantante de la banda Los Teen Pops también confesó que hubo violencia doméstica mientras estuvo con la bisabuela de Michelle Salas, detalle que lamenta profundamente: “De esa parte de mi vida me arrepiento porque yo no debí ponerle una mano encima”. Y aunque Enrique aclaró que no lo hizo “más que una vez”, lo lamentó tajantemente: “Me violente con ella y no debí hacerlo”.

Aún no se sabe si Silvia, quien durante muchos años contó las historias desgarradoras de cientos de mujeres a través de su programa Mujer, casos de la vida real, por fin contará la suya, o si simplemente hará un repaso de sus logros. Cabe recalcar que, aparte de destacar en el teatro, cine y televisión, Silvia también se ha vinculado con la política, ha coqueteado con el arte (fue modelo para Diego Rivera) y publicó su libro autobiográfico Esta soy yo.