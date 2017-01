Bradley Cooper, el más emocionado con los ultrasonidos de su bebé con Irina Shayk En la pasada edición impresa de HOLA! US, la modelo adelantó que este sería el momento perfecto para convertirse en mamá

Atrás quedaron los rumores de un posible embarazo de Irina Shayk, la modelo rusa que desde principios de 2016 mantiene una relación amorosa con Bradley Cooper. Desde que los testigos del pasado Victoria's Secret Fashion Show confirmaron que Irina está esperando a su primer hijo, la pareja dejó de ocultar su dulce espera, aunque aún optan por mantener un perfil bajo cuando se trata de su vida personal. De acuerdo a E! News, Bradley es el más emocionado con la llegada de la cigüeña y no se ha perdido ninguna de las citas médicas de Irina porque ama ver a su bebé en el ultrasonido.

"Desde ahora Bradley ya disfruta de la paternidad. Él ha estado ahí para apoyar a Irina y le encanta ver cómo su bebé crece dentro de ella. ¡Comparten esos lindos momentos de cuando el bebé patea y ya no pueden esperar a ser papás!", asegura el portal. Sobre la salud de Irina y su hijo, confirmaron que ambos están en perfectas condiciones porque la modelo de 31 años se ha cuidado al máximo en esta tierna etapa.

"Irina está bien. Tiene algunos antojos por el embarazo y no es de las mujeres que cuentan las calorías, pero sí ha tratado de cuidarse. Aunque se siente más cansada de lo normal, trata de ejercitarse con moderación.

Irina y Bradley se sienten tan plenos que sus allegados creen que pronto podrían sonar campanas de boda, o quizá sólo lleguen a comprometerse, aunque la guapa maniquí ya presume un anillo en su mano izquierda, muy similiar a la joya de la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton. "Se ven pasando el resto de su vida juntos y con una familia más grande", explican.

La felicidad de la modelo junto a Bradley no queda en duda después de la entrevista publicada en la pasada edición impresa de HOLA! US, en donde reveló entre líneas su embarazo y aseguró que sus planes familiares a futuro los tendría una vez que encontrara al hombre ideal. "No creo que exista un momento perfecto para tener hijos, creo que primero tiene que existir la persona perfecta. Mi hermana tuvo a su primer hijo cuando tenía 22 años, y para ella fue el momento perfecto. Yo voy a cumplir 31, y quizá sea el momento perfecto para mí".