Marjorie De Sousa y Julián Gil dan la bienvenida a Matías, su primer hijo en común La pareja de actores ha anunciado el nacimiento de Matías, su ‘regalo de Dios’

Marjorie De Sousa y Julián Gil están de fiesta con la llegada al mundo de su primer hijo en común, Matías Gregorio Gil De Sousa, el viernes 27 de enero por la mañana en la Ciudad de México. Tanto la actriz de 36 años de edad como el recién nacido se encuentran en perfecto estado de salud y actualmente se recuperan satisfactoriamente.

Haciendo uso de las redes sociales, el orgulloso padre compartió la feliz noticia con todos sus seguidores publicando una tierna imagen en su cuenta de Instagram donde se ve su mano y la de Marjorie De Sousa enlazada con la del pequeño. “Regalo De Dios. Bienvenido hijo”, escribió Julián Gil al lado de la fotografía en blanco y negro.

Recordemos que la pareja tuvo su primer romance en el 2011, pero no fue hasta el año pasado que retomaron su relación gracias a su participación en la telenovela Sueño de amor que los reunió. Todo se dio muy rápido entre ellos y en septiembre pasado, la pareja anunció que estaban esperando a su primer bebé juntos. Algo que sorprendió a todos, incluso a ellos mismo, tal y como la misma artista venezolana lo reveló al momento de anunciar su embarazo a People en Español. Por su lado, ante la noticia, el actor argentino expresó: “Siempre dije que me faltaba algo y me faltaba eso, una familia, aunque sí la tengo”. Luego, agregó: “Creo que la llegada del bebé es y será una bendición para los dos, para la gente que nos quiere. Es el resultado de mucho amor”. Tal es así que, luego de que se supiera del embarazo, Julián sorprendió a Marjorie de Sousa pidiéndole que se casara con él. En lo que parecía una simple velada romántica se convirtió en una noche para el recuerdo para la artista venezolana, quien no se imaginaba que su novio le tenía preparada minuciosamente la pedida de mano.

Matías es el primer hijo de la actriz venezolana y el tercero de Julián Gil. El actor argentino tiene dos hijos más, Nicole y Julián, frutos de su matrimonio con Brenda Torres. Por su parte, Marjorie estuvo casada con el actor Ricardo Álamo durante el 2005, pero la relación llegó a su fin un año después.