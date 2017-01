¿Cuál será el siguiente paso de Joe Manganiello?

El codiciado galán y marido de Sofía Vergara está sin dudas en el mejor momento de su carrera. A 15 años de su primera aparición en una mega-producción hollywoodense —cuando interpretó a Flash Thompson en la primera Spider-Man en que Tobey Maguire interpretaba al superhéroe arácnido— y de saltar a las ligas mayores con su rol del hombre lobo Alcide Herveaux en True Blood y de stripper en las dos cintas de Magic Mike, Joe Manganiello sigue yendo por más.

Joe y Sofía, en una imagen exclusiva de HOLA! USA

Como si todos esos logros no fueran suficientes, en los últimos años Joe ha mostrado que su rango va mucho más allá del galán musculoso: ha incursionado en grandes producciones familiares y de humor, como Pee-wee’s Big Holiday y, más recientemente, prestándole su voz a Hefty en el nuevo filme de los Smurfs, The Lost Village, que se estrenará este año, y donde también hacen voces Demi Lovato y Julia Roberts, entre otros. Pero 2018 podría hacer que su fama se eleve a niveles insospechados, cuando interprete a Deathstroke, el asesino más mortífero del planeta, en la próxima cinta de Batman, que dirigirá nada menos que Ben Affleck y cuya producción comenzará este año. (Habían surgido reportes de que también interpretaría a Deathstroke en la próxima cinta Justice League, lo que finalmente no ocurrió).

Pero a Joe nada de eso le sube los humos a la cabeza. Tal como nos contó en la entrevista exclusiva que concedió con Sofía a HOLA! USA, el actor nacido en Pittsburgh, Pennsylvania (es reconocido fanático de los Steelers), se considera simplemente un afortunado de poder vivir de actuar y de traer dinero a la casa con su trabajo.

“Si la actuación no me permitiese pagar las cuentas, haría otra cosa”, le comentó a HOLA! USA el actor que celebró sus 40 años en diciembre pasado. “Al final de cuentas, para mí lo más importante es ser un hombre que provee para su familia. No soy el tipo de persona que invertiría una vida entera intentado lograr el sueño de Hollywood por necesidad de probar mi talento o de que me escucharan o vieran en la televisión. Siempre he hecho todo con confianza en mí mismo”.

“¡Esta carrera me ha puesto pruebas que ni te puedes imaginar! Pero me he mantenido siempre enfocado”, agrega con convicción. “No podría tener una mejor vida que la que esta carrera me ofrece”.

Con esa actitud y el apoyo incondicional de Sofía, ¡seguro que llegará todavía mucho más alto!