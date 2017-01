Así recuerda su familia a Bimba Bosé

Con una imborrable sonrisa, así es como todos recordamos a Bimba Bosé y así es como su familia va a recordarla siempre. Son todos como una piña, que celebran como los que más los éxitos de cada uno, pero que también unen fuerzas en los momentos difíciles, como los que están viviendo estos días desde que la modelo, diseñadora y DJ falleció tras no poder ganar la batalla al cáncer. Así, muchos de sus seres queridos han rendido su homenaje más personal a Bimba recurriendo a sus perfiles de las redes sociales para compartir preciosas fotos y mensajes llenos de sentimiento.

"Ni más ni menos, iguales!!! #amor #siempre #familia", ha escrito Olfo Bosé junto a una foto en la que aparece gran parte del 'clan' disfrazados en una imagen de lo más entrañable. Y es que a pesar de que no están siendo días fáciles para ellos, todos están intentando superar su pérdida con una sonrisa y demostrando que, al final, lo más importante siempre es la familia. "La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, la felicidad no depende de lo que tenemos sino de lo que somos #familiabonita", ha publicado el primo de Bimba, Nicolás Coronado junto a la misma imagen. Por su parte, la madre del actor y modelo, Paola Dominguín, ha compartido: "Los caminos se desmembran se alteran. Caos en el corazón".

Después de que hace unos días fueran su hija Dora y su ex marido Diego Postigo los que la recordaron, también sus dos hermanas pequeñas le han dedicado preciosas palabras. "Sonrisas, amor y diversión siempre han sido parte de mi familia", "Amor en su máximo esplendor", ha compartido Lucía, mientras que Jara ha publicado otra entrañable foto de todas juntas acompañada de la frase: "Hoy el día se acaba con mucho amor ❤️ Gracias".

