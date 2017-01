Tras la lluvia de burlas, Kellyanne Conway, la asesora de Trump, defiende su atuendo tricolor “Perdón si ofendí a quienes solamente usan licras negras vistiendo un poco de color”, comentó la asesora de Donald Trump

Durante la investidura del presidente Donald Trump, las prendas de Ivanka y Melania Trump acapararon la admiración de millones de fashionistas alrededor del mundo. Ivanka con una creación de Carolina Herrera, Melania con un vestido diseñado por ella misma (aunque con la ayuda de Hervé Pierre). Las famosas Trump deslumbraron a todos, pero a quien lo le fue tan bien fue a Kellyanne Conway, la asesora y vocera de Donald Trump, pues su abrigo tricolor de Gucci, el cual tiene un costo de casi $4000, fue el hazmereir los fanáticos de la moda.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Kellyanne por fin se defendió de la lluvia de burlas: “Perdón si ofendí a quienes solamente usan licras negras vistiendo un poco de color”. Anteriormente Conway aseguró que había escogido ese abrigo tricolor porque le pareció “moda revolucionaria Trump”, haciendo referencia a los colores de la bandera estadounidense, pero también a un discurso del propio presidente en el cual habló de un “nuevo patriotismo”.

Esta no es la primera vez que Kellyanne se convierte en el blanco de las burlas por su atuendo. Anteriormente el programa Saturday Night Live se ha burlado de la preferencia que tiene la rubia por los vestidos sin manga. “Yo me puedo poner un par de zapatos y medias e inmediatamente presentarse en cualquier programa”, comentó Conway, también asegurando que no le molestan las parodias que hacen de ella.