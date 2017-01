Oprah rompe en llanto al recordar y despedir a su amiga Mary Tyler Moore

La triste partida de Mary Tyler Moore, a los 80 años de edad, invadió de luto a Hollywood y algunos de sus compañeros aún intentan asimilar su fallecimiento. Oprah es una de ellas, y en un sincero y emotivo discurso en el que no pudo contener las lágrimas, expresó lo mucho que la carrera y los logros de Mary Tyler significaron para ella. Oprah reveló a People que para ella, la actriz y comediante fue una gran influencia en quien es ahora. "La respetaba y admiraba su perspicacia para los negocios, su pasión y compasión por la vida y, lo más importante, los valores que demostraba en sus interpretaciones", dijo la conductora visiblemente afectada.

Oprah, que en varias ocasiones ha sido considerada como la mujer más rica y poderosa según Forbes, expresó que fue Mary Tyler Moore quien tuvo mayor influencia en su vida y las decisiones que tomó en su carrera. Por ello es que al enterarse de la muerte de su ídolo, la conductora de 62 años de edad no pudo contener las lágrimas. "Es la primera vez que hago referencia a una figura pública que ha fallecido -y hemos perdido a mucha gente en los últimos meses- y con ella, de verdad me senté a llorar por su partida", aseguró a Entertainment Tonight horas después de que la noticia diera la vuelta al mundo.

El sentimiento aún era demasiado y mientras hablaba por teléfono con Nancy O'Dell de ET, Oprah rompió en llanto cuando recordó la vez que Mary Tyler Moore la sorprendió en su show en 1997. "Fue un instante que me cambió la vida por muchas razones. Lloré ante la cámara por la sorpresa y, después del show, hablé con mis productores para prohibirles que algo así sucediera otra vez. Les dije que si volvía a pasar, le costaría el trabajo al productor responsable de ese día porque entre el llanto no podía hablar, escuchar o pensar!"

Even now looking at this picture I want to cry. I still can't believe Mary Tyler Moore touched my face. Will love her 4 ever. pic.twitter.com/6u4ELq27vN