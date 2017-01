¿Será cierto que Gigi Hadid no quiere contestar el teléfono a Selena Gomez? La modelo parece estar muy molesta desde que se enteró que una de sus mejores amigas sale con el ex novio de su hermana

El grupo de amigas de Taylor Swift, mejor conocido como el Taylor Squad y en el que se incluyen a chicas como Selena Gomez, Lorde, Karlie Kloss, Lily Aldridge y Gigi Hadid, puede estar dividido en opiniones. Desde que se hicieron públicas las imágenes de Selena Gomez en una tierna date con The Weeknd, las chicas podrían empezar a tomar bandos. Todo surge porque el nuevo interés romántico de Selena es justo el exnovio de Bella Hadid, hermana de Gigi Hadid quien a su vez es considerada una de las mejores amigas de Gomez.

De acuerdo a una publicación de InTouch, Gigi no está nada contenta con que Selena salga con The Weeknd, incluso cree que Selena rompió un código muy importante de amistad. La molestia de Gigi es tan grande que optó por ignorar a Selena, al grado que no quiere contestar sus llamadas telefónicas. "Desde que Gigi se enteró que Selena estaba saliendo con el ex de su hermana, prefirió evadirla. Incluso se rehúsa a recibir sus llamadas", detalla el sitio.

Las demostraciones públicas de afecto entre Selena y Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, salieron a la luz tan sólo dos meses después de que el cantante pusiera punto final a su intermitente relación de casi dos años con Bella Hadid. Luego de enterarse de lo que sucedía, Bella se refugió en Nueva York junto a su hermana y su mamá, Yolanda Foster, con quienes se ha apoyado para superar la ruptura.

La relación entre su ex y la cantante molestó mucho a Bella Hadid, quien de inmediato dejó de seguirla en las redes sociales. Sin embargo, la modelo de Victoria's Secret no eliminó de sus contactos a Abel.