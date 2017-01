Paris Jackson rompe el silencio sobre la muerte del Rey del Pop en una reveladora entrevista: ’Perdí lo único que me importaba’ La joven de 18 años de edad ha hablado sobre sus pasadas adicciones, su vida en Los Ángeles, su relación con su padre y la muerte de éste

No son muchas las veces que los hijos de Michael Jackson se dejan ver en público, y mucho menos que concedan una entrevista a algún medio. Es por eso que la nueva portada de la revista Rolling Stone ha sorprendido a todos con las declaraciones de Paris Jackson, quien ha roto el silencio hablando en profundidad sobre sus pasadas adicciones, su vida en Los Ángeles, su relación con su padre y la muerte de éste.

VER GALERÍA

En una entrevista repleta de polémicas declaraciones, la joven de 18 años de edad respondió la pregunta que fue titular en muchas oportunidades, si ella era hija biológica de Rey del Pop, a lo que respondió con total seguridad: "Él es mi padre, siempre será mi padre, y nunca dejará de serlo. La gente que lo conoció muy bien dice que lo ve en mí, que es casi aterrador... Me considero negra. [Michael] me miraría a los ojos y me apuntaría con el dedo índice diciéndome: 'Eres negra. Debes sentirte orgullosa de nuestras raíces’. Y yo diría: 'Bien, él es mi papá, ¿Por qué me mentiría?’ Así que sólo creo lo que él me dijo, porque, a mi conocimiento, él nunca me ha mentido”.

VER GALERÍA

Además, Paris Jackson habló de los difíciles momentos que vivió tras la muerte de su padre. “Siempre dicen que el tiempo lo cura todo, pero en realidad no es así. Sólo terminas acostumbrándote. Vivo con la mentalidad de: 'Ok, perdí lo único que me importaba, así que de ahora en adelante nada malo puede ocurrirme’”, explicó la ahora modelo antes de agregar: “Lo siento conmigo todo el rato”, explicó la ahora modelo. Sin ánimo de ocultar sus crisis durante la adolescencia, la joven las relacionó con la “baja autoestima, pensando que no podía hacer nada bien, que no era digna de vivir más”, así, luego reveló sus múltiples intentos de suicidio. “Estaba loca, realmente loca. Estaba viviendo muchas cosas duras y estaba lidiando con mi depresión y mi ansiedad sin recibir ningún tipo de ayuda”, agregó recordando aquellos momentos tan duros. "Estaba haciendo un montón de cosas que una adolescente de 13, 14 y 15 años de edad no debería hacer. Traté de crecer demasiado rápido, y yo no era esa clase de persona”, agregó.

VER GALERÍA

Sobre la muerte de su padre en 2009, Paris Jackson habló de una manera como la que nunca antes había hecho revelando que estaba "absolutamente" convencida de que lo habían asesinado. "Él lanzaba pistas sobre personas que estaban tratando de cazarlo. En algún momento nos decía que ellos lo matarían algún día”, afirmo, para luego agregar: "Suena como una teoría de la conspiración y a mentira, pero los seguidores de verdad y la familia lo saben. Le tendieron una trampa”. Al respecto añadió: "Es como un juego de ajedrez. Estoy tratando de jugar correctamente. Y eso es todo lo que puedo decir ahora mismo".

¡Cómo ha crecido! Paris, la hija de Michael Jackson, acude a una de las fiestas post Golden Globes convertida en una bella mujer

Paris, la hija de Michael Jackson, celebra su cumpleaños número 18 rodeada de amor

El ‘peligroso’ tatuaje que Paris Jackson se hizo en honor a su padre

En la actualidad, Paris Jackson está dando sus primeros pasos en la industria de la moda y el espectáculo. Aumentando su presencia en los medios de comunicación, Paris Jackson es la nueva musa de Channel y además de participar en una sesión de fotos para la maison francesa bajo la Torre Eiffel la semana pasada, estuvo presente en la reciente Semana de la Moda parisina, donde presenció los desfiles de Dior y Givenchy desde la primera fila.