Adriana Fonseca: 'Me discriminaron por mi acento' Aún afectada por lo que acababa de vivir en una audición, la actriz publicó un video en el que narra la mala experiencia que tuvo en Estados Unidos

La actriz originaria de Veracruz, México, Adriana Fonseca, denunció la tarde del lunes la discriminación que sufrió en un casting en Estados Unidos por su acento latino. Pocos minutos después de salir de la audición para un comercial, Fonseca recurrió a las redes sociales para narrar en un video lo que acababa de vivir.

"Les quiero contar algo que me acaba de pasar. No por hacerme la víctima, sino porque no puedo creer que esto siga pasando", dice ante la cámara. La actriz de 37 años explicó que el camarógrafo le pidió que dijera su nombre, pero como el comercial para el que audicionaba era en inglés, trató de pronunciarlo lo más "americano" posible. "El tipo me sacó del cuarto de una manera muy humillante. No puedo creer que estemos viviendo racismo tan fuerte en estas épocas", cuenta y asegura que no pudo concluir su casting ni decir las demás líneas.

El video llegó a varios de sus compañeros de trabajo, entre ellos Eugenio Derbez, que hace unos meses confesó que también había sufrido discriminación justo como ella. Durante su breve visita a México, este lunes mostró su apoyo a la actriz: "Es una buena amiga y es de las personas que está luchando por abrirse camino en Los Ángeles; yo creo que las aguas se deben asentar, creo que de repente el hecho de tener un presidente tan irreverente como Trump ha hecho que la gente se sienta con el derecho de agredir, espero que en dos tres meses las cosas cambien", dijo a El Universal.

Firme en seguir su camino en Los Ángeles, Adriana agregó que a pesar del mal rato que quedará marcado en su carrera, va a estar bien y es una situación que la hará más fuerte. Un poco más tranquila, horas después publicó otro video en donde muestra al público un poco de sus clases de actuación.