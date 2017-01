Por motivos de salud, Inés Gómez Mont anuncia que se ausentará por un tiempo de la televisión La presentadora reveló que se someterá a una operación para retirarle un quiste que se aloja en el área de la cabeza y le fue detectado hace un año

Inés Gómez Mont es una presentadora mexicana muy querida que cuenta con miles de fieles seguidores que están pendientes de ella constantemente. Es por eso que la conductora de 33 años de edad ha querido anunciar ella misma que se ausentará del programa ¡Cuéntamelo Ya! por motivos de salud.

Tal y como Inés Gómez Mont reveló, primero al finalizar la emisión de ¡Cuéntamelo Ya! y luego a través de su cuenta de Instagram, ha decidido tomarse una pausa para atender una situación médica que le fue diagnosticada un año atrás. Resaltando la relación de transparencia y sinceridad que la conecta con su público, la conductora explicó que se someterá a una operación en la que le retirarán un quiste que se aloja en su cabeza, aunque aclaró en todo momento que no es grave.

Haciendo uso de sus redes sociales, Inés Gómez Mont tomó la palabra acompañando a su texto con una hermosa fotografía familiar. “Quiero compartirles mis planes. Tendré que ausentarme temporalmente del programa ya que estoy atravesando por un tema de salud, recalco, nada grave. Hace un año me detectaron un quiste en el área de la cabeza, es un tema que manejé en total hermetismo, precisamente para no crear morbo ni malas interpretaciones, un tema que se ha quedado durante 12 meses en mi entorno familiar y también con los ejecutivos de esta empresa ya que al contratarme desde el principio sabían de mi situación y recibí apoyo incondicional por parte de ellos desde el primer día”, se puede leer en su cuenta de Instagram.

Luego, la presentadora tranquilizó a sus seguidores revelando que este tema de salud nunca impidió que siguiera como siempre con sus funciones, pero que ha tomado la decisión de operarse: “Y no he tenido ningún inconveniente es más me he sentido más plena y realizada que nunca. La decisión que se toma hoy es operarme, es una cirugía muy sencilla vía nasal y sin riesgo alguno”. Siempre en mente sus roles preferidos, el de madre y esposa, Inés Gómez Mont siguió diciendo: “Hoy más que nunca se las responsabilidades que tengo en la vida y mi prioridad son mis hijos, mi esposo y la familia que hemos formado y es por ello que debo cuidar mi salud antes que cualquier cosa”.