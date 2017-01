Lin-Manuel Miranda sobre su nominación al Oscar: 'Estoy emocionado de poder asistir a la gala' De niño, el artista de origen puertorriqueño solía grabar las ceremonias de entrega de los Oscar, hoy es uno de los nominados

Esta mañana Hollywood despertó con la lista completa de los nominados a los Oscar, que se entregarán en la 89a ceremonia el próximo 26 de febrero. Uno de los contendientes es el actor, compositor y escritor Lin-Manuel Miranda, nominado en la categoría musical por Canción Original con el tema How Far I'll Go, de la cinta de Disney Moana. Para el ya ganador de un Emmy, dos Grammy y tres Tony, la nominación al Oscar no sólo es importante por ser la primera en estos premios, sino también porque es la única estatuilla que le falta para completar el famoso EGOT (por las siglas de los galardones), logro hasta hoy obtenido por sólo 12 personas, entre ellas Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg y el director Mike Nichols.

Mientras miles de personas estaban atentas al anuncio de los nominados, Lin-Manuel se encontraba trabajando en Londres en la secuela de Mary Poppins y por medio de una llamada telefónica se enteró de que su nombre ahora destaca como uno de los nominados al Oscar. "Estaba en mi luch viendo una repetición del Abierto de Australia de esta mañana. Aún no sé si Federer va a ganar, pero lo está haciendo muy bien", dijo Miranda con muy buen humor a Entertainment Weekly.

Confundido por la hora, el compositor notó una llamada en su teléfono. "No sabía cuándo anunciarían a los nominados porque soy muy malo para las matemáticas. El celular empezó a vibrar y fue ahí cuando me enteré", dijo aún emocionado. Y claro, después de recibir la buena noticia, Lin-Manuel ya sabe cómo festejará. "Supongo que brindaré con algo burbujeante con mi esposa cuando llegue esta noche a casa después del trabajo. ¡Creo que es lo más loco que me pondré!", continuó entre risas.

Quizá su festejo sea simple, pero en su mente, este gran logro lo transporta a sus años de infancia y juventud, cuando grababa las entregas de los Oscar para después aprenderse de memoria los monólogos musicales de Billy Crystal. "Solía grabarlos cada año, estoy muy emocionado de poder asistir a la fiesta", expresó.

Lin-Manuel compite en la misma categoría en la que La La Land -la gran favorita de este año- ocupa dos nominaciones por las canciones Audition (The Fools Who Dream) y City of Stars de Justin Hurwitz, escritas por Justin Paul y Benj Pasek. "Conozco a Ben y Paul desde hace años [...] Compartimos muchas risas y me da mucho gusto ver su éxito.