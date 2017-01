¿Qué hace de 'La La Land' la favorita de los Oscar 2017? Esta mañana la cinta protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling igualó el record de nominaciones empatando con 'Titanic' y 'All About Eve'

Las apuestas del público sobre La La Land como la favorita de la 89a entrega de los Oscar quedaron confirmadas. Esta mañana la cinta de Damien Chazelle -también detrás de Whiplash- que rinde homenaje a los musicales de la época de oro en Hollywood, obtuvo 14 nominaciones, un record que sólo habían alcanzado All About Eva (1950) y Titanic (1997). La premonición estaba clara desde la entrega de los Globos de Oro, en donde arrasó con una estatuilla en las siete categorías en las que competía pero, ¿qué hace a La La Land tan aclamada por la crítica?

VER GALERÍA

Desde que se anunció la película, el público se emocionó con ver de nuevo en pantalla a la pareja de Gangster Squad. Una de las razones por las que la cinta conquistó al público fue la cálida interpretación de Emma Stone en su papel de Mia, una actriz que se dedica a ser mesera mientras aspira a llegar a la pantalla grande. Además, la química tan buena que tiene con Ryan Gosling como Sebastian, un pianista que sueña con rendir un excelente tributo al jazz en su propio club nocturno.

VER GALERÍA

El argumento también es parte fundamental del éxito de la película, en especial para aquéllos que sueñan con ser una gran estrella de cine. Tal como lo expresa Ryan en una reciente entrevista con Vogue: "todo el que viene a Hollywood tiene un sueño ". La historia no es ajena a los actores que la cuentan, incluso Emma y Ryan llegaron a la La La Land de la vida real buscando ese sueño que, de nuevo, los lleva a ser el centro de atención en la entrega de premios más prestigiosa del cine. "Quizá la gente también ha podido sentir lo que yo sentí. Creía que la época de los antiguos músicales de Hollywood ya había pasado. Jamás pensé que tendría la oportunidad de hacer uno. Es muy especial para mí y creo que el público siente lo que significa en mi carrera".

VER GALERÍA

La cinta no estaría completa sin la banda sonora y los números de baile, un tipo de película que para muchos cinéfilos es como ver en la época actual las historias protagonizadas por Fred Asteire y Ginger Rogers durante la Gran Depresión. “Sabía que me enfrentaba a un reto. Tuvimos una preparación de tres meses para todo y pensé que no sería suficiente. Pero lo fue. En esos tres meses no paramos", recuerda Ryan sobre las 15 piezas musicales que tuvo que aprender e interpretar con soltura para el rodaje.

- Oscar 2017: La lista completa de nominados

Si bien La La Land pinta como la favorita pra ganar el Oscar a Mejor Película, no es 100% seguro. En la misma categoría aparece Arrival (con Amy Adams y Jeremy Renner), Fences (Denzel Washington y Viola Davis), Hacksaw Ridge (Andrew Garfield), Hell or High Water (Chris Pine y Jeff Bridges), Hidden Figures (Taraji P. Henson, Octavia Spencer), Lion (Dev Patel y Nicole Kidman), Manchester by the Sea (Casey Affleck y Michelle Williams) y Moonlight (Mahershala Ali y Naomie Harris).