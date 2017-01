Durante el estreno de la película ‘xXx’, Ariadna Gutiérrez despertó pasiones con este vestido La Miss Colombia 2014, quien saltó a la fama al ser nominada Miss Universo por error, sorprendió a los fanáticos de la película ‘xXx: Return of Xander Cage’ con este vestido

Vin Diesel sigue dándole seguimiento a xXx, su popular serie a películas de acción, y la semana pasada presentó la más reciente en la ciudad de Hollywood, California. Durante la presentación del filme desfilaron varios famosos sobre la alfombra — Ice Cube, Samuel L. Jackson, la modelo australiana Ruby Rose — y también Ariadna Gutiérrez, la Miss Colombia 2014. De todos los invitados, Ariadna se robó el show debido a que lució un vestido rojo que, por su corte, dejaba al descubierto una pierna de la miss, quien el pasado diciembre cumplió 23 años de edad.

La colombiana se hizo mundialmente famosa cuando el comediante Steve Harvey, quien había sido contratado como el anfitrión de la ceremonia, la coronó erróneamente como Miss Universo 2015. Ariadna fue nominada Miss Universo 2015 por menos de 2 minutos antes de ser relegada al segundo lugar. El error de Steve causó gran furor y provocó la disculpa del comediante en más de una ocasión.

Fuentes cercanas a la cadena NBC contaron a TMZ que Harvey le pidió a Ariadna que por favor lo perdonara y que no paró de llorar: “No importa lo duro que fue para mí, no puedo ni imaginarme cómo lo pasaron ellas”, dijo el comediante. La ganadora del certamen, Pia Alonso, también estuvo en el programa, pero según TMZ, no tuvo contacto con Ariadna Gutiérrez.

Luego de escuchar sus disculpas, Ariadna confesó que para ella fue la peor experiencia que había vivido y que no podía creer lo que le ocurrió. “Después de todo lo que pasó, lo único que quería era estar con mi familia y alejarme de todo por un tiempo. En un principio no podía dejar de pensar en ello, era como una pesadilla”. Tiempo después, Ariadna confesó a Harvey que sentía que eso ya era cosa del pasado y que considera que “fue una cuestión del destino”.

Según reportó el diario Entertainment Weekly hace unas semanas, Steve Harvey volverá a ser el anfitrión del concurso de Miss Universo: “Aunque cometió un error anteriormente, Harvey volverá para ser quien correctamente (esperemos) anuncie la ganadora del concurso Miss Universo, el cual se llevará a cabo en enero del 2017”.