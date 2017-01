Tras una dura lucha contra el cáncer, Bimba Bosé fallece a los 41 años La sobrina de Miguel Bosé había sido diagnosticada con esta enfermedad en 2014

Después de una valiente lucha contra el cáncer, Bimba Bosé ha fallecido a los 41 años de edad en el Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España, rodeada de sus seres queridos. Desde que fue diagnosticada con la enfermedad en 2014, la multifacética sobrina de Miguel Bosé comenzó una dura batalla con una sonrisa en el rostro y un optimismo sin igual. Tal es así que fue en el verano pasado cuando expresó con esperanza a ¡HOLA!: "Estoy convencida de que me voy a curar. Porque quiero vivir”. Pero en octubre de 2016, en el último acto público al que acudió se la escuchó más cauta acerca de su enfermedad diciendo: “Estoy bien, pero del diagnóstico prefiero no hablar, porque varia cada día”.

El pasado mes de junio se habló de que la cantante, actriz y modelo había dado un paso atrás en su recuperación, algo que ella confirmó asegurando: "Me diagnosticaron un cáncer de mama en la mama izquierda, me operé y sigo en tratamiento. Nunca me he curado. Esto irá para largo”. Recordemos que fue en mayo de 2014 cuando Bimba Bosé anunció a través de un comunicado su enfermedad y el comienzo de su dura batalla. "Tras recibir varias llamadas estos días por parte de algunos medios interesándose por mi estado de salud, me gustaría mandar este comunicado para agradeceros el interés y confirmar que hace pocos meses me detectaron un cáncer de mama en estadio inicial y el pasado Abril me practicaron una mastectomía en el seno izquierdo. La operación fue todo un éxito y ahora estoy recibiendo quimioterapia como tratamiento complementario. Afortunadamente me encuentro muy bien y cumpliendo con todos mis compromisos profesionales, como siempre”.

Muy optimista, Bimba Bosé contó siempre con el apoyo incondicional de sus dos hijas, Dora, quien este año cumplirá 13 años, y la pequeña June, de cinco años de edad, así como también de su pareja, el joven modelo inglés Charlie Centa. "Él me ha ayudado mucho a poder poner palabras a los sentimientos y las emociones que antes me costaba un montón exteriorizar". "Mis hijas son maravillosas y me ponen las pilas totalmente. Son deliciosas", confesó recientemente la artista.

Lo cierto es que a pesar del triste desenlace de la historia, Bimba Bosé ha sido un gran ejemplo de valentía y fortaleza para muchas personas alrededor del mundo, algo que ella sin duda tenía en cuenta: "Es una necesidad, por mí y porque creo que, siendo un personaje público, puedes ayudar a gente que está pasando por lo mismo”.