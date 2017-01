Esta abuela regaño a William Levy, ¡pero lo hizo sonreír! El actor regresó a su país natal después de algunos años y no ha podido evitar contar una de sus mejores historias

A principios del 2016 William Levy fue a pasear por su país natal: Cuba. El actor, quien vivió hasta los 15 años en aquel país, recuerdó con mucho cariño las anécdotas que vivió durante su niñez — por ejemplo, cuando vivía con su abuela. Años después, tras haber echado raíces en México y Florida, el papá de Kailey y Christopher compartió en redes sociales una divertida anécdota con un grupo de niños y una señora.

“Caminando por La Habana me encontré a esta mujer fumándose un tabaco cubano. No pude aguantar las ganas de tomarle una foto. Pues el momento, el lugar, la expresión y la actitud dicen más que mil palabras”, explicó la pareja de Elizabeth Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

“Cuando termine de tomarle la foto, me miró con la misma mirada que ven en la imagen, y sin dejar de gozar el sabor y aroma del tabaco me preguntó: ‘¿De qué país eres?’ Le dije con una sonrisa: ‘De Cuba’. Me respondió con la misma actitud sin sonrisa a la misma vez que seguía fumando: ‘Oye, yo no soy una niña, yo soy una vieja’. Me reí y le dije: ‘Le juro que sí, soy de Cuba’. Y me respondió: ‘¿Entonces por qué me tiras una foto?, ¿para hacerte el turista?’”, prosiguió.

Ante la respuesta espontánea de la señora, William no pudo dejar de sorprenderse: “Mientras nos reíamos, uno de los niños que estaba a su lado le dijo: ‘Abuela, ese es William Levy’. Esta mujer se paró y me miró de cerca, y me dio un abrazo y un beso como solo una abuela lo suele hacer. Y terminamos teniendo una de las mejores conversaciones y obvio, una foto juntos que les compartiré más adelante”, concluyó el actor de Resident Evil.

Luego de esta anécdota, William publicó otra imagen junto a tres pequeños y la protagonista de la historia, quien conservaba su tabaco en la mano: “Aquí está la foto que nos tomamos después”, tituló la imagen. Durante su recorrido por este lugar, el actor también aseguró tener sentimientos encontrados al llegar a la tierra donde “todo empezó”.