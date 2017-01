Entre campos de golf y un valle dorado, así pasan los Obama su días de descanso en Rancho Mirage La ex pareja presidencial se está hospedando en la residencia del ex embajador de EU en España, Jaime Ostos

Luego de ser despedidos por el pueblo estadounidense y por la nueva pareja presidencial en el ala este del Capitolio, los Obama volaron en helicóptero a la Base Andrews, en Maryland, para tomar un avión que los llevaría con destino a sus anheladas y bien merecidas vacaciones, tras ocho años de servicio a su país. Barack Obama eligió como destino California, uno de los estados favoritos por los expresidentes tras dejar el Despacho Oval. Los ex mandatarios Reagan y Nixon tienen propiedades en el llamado 'Estado Dorado' y se sabe que Gerald Ford también voló con destino a ese estado cuando dejó de ser presidente y pasó unos días en Pebble Beach.

VER GALERÍA Obama dejó el poder el pasado 20 de enero. Foto: Getty Images

Medios locales de California reportan que tras un vuelo con algunas complicaciones climáticas, los Obama aterrizaron el viernes por la tarde en el sur de California, en el gran Valle de Coachella, en la March Air Reserve Base. De ahí, se dirigieron a Thunderbird Heights en Rancho Mirage, una comunidad cercana a Palma Springs, donde al parecer, se están quedando en la residencia de su gran amigo James Costos, el antiguo embajador estadounidense en España, y el decorador de la Casa Blanca, Michael S. Smith.

VER GALERÍA Los Obama pasarán unos días de descanso en California. Foto: Getty Images

La fabulosa propiedad, diseñada en los años setenta por Lloyd Wright, tiene una extensión de 11 mil metros cuadrados. Llamada Ichpa Mayapan (finca exclusiva) está decorada con detalles mayas e incluso en la entrada de la propiedad tiene un calendario maya. Sin duda, los Obama no extrañan las presiones de Washington DC, pues disfrutan de una gran piscina, una cancha de golf y unas espectaculares vistas hacia el valle. La decoración es con muebles vintage y la mayoría de las recámaras tiene camas con dosel y colores vivos. Según el periódico The Desert Sun, en los primeros dos días de actividades del ex presidente, Obama se ha dedicado a jugar golf y ha salido en un par de ocasiones escoltado por una caravana de SUV’s.

VER GALERÍA Una de las actividades favoritas del ex presidente es el golf. Foto: Getty Images

Después de unos días de descanso, se tiene previsto que los Obama regresen a Washington, a su nuevo hogar en el barrio de Kalorama, cerca de la Casa Blanca. Se sabe que vivirán en esta propiedad hasta que su hija menor, Sasha, concluya sus estudios en el Sidwell Firends School.