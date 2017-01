¿Quieres saber cuánto dinero recibirá Barack Obama por ser un jubilado federal? Aparte de su pensión, el ex-presidente disfrutará de un seguro médico y protección del servicio secreto

A partir de las doce del día, Barack Obama técnicamente se convertirá en un civil casi como cualquiera, pero también en un jubilado federal. El sueldo anual de los presidentes americanos es de $400,000, el cual Donald Trump ha dicho que rechazará, pero el esposo de Michelle Obama tendrá a su disposición $207,800 anuales, más seguro médico y protección del servicio secreto por el resto de su vida. Aparte, durante los primeros siete meses de su transición a una vida privada, Obama recibirá siete meses de su salario normal, el cual es comúnmente otorgado a todos los ex-presidentes.

Según informó CNN, todos los ex-presidentes no reciben la misma pensión. En el caso de Jimmy Carter, por ejemplo, no dispone de un seguro médico debido a que no trabajo para el gobierno federal por más de cinco años. La mayoría de los ex-presidentes suplen sus ingresos publicando libros y vendiendo discursos privados, así como lo ha hecho Bill Clinton, George W. Bush y su padre, Bush H. W. Bush.

Justo como lo marca la tradición, tan pronto concluyó la ceremonia de inauguración el día de ayer, el ex presidente y su esposa, Michelle Obama, abordaron un helicóptero poco antes de la 1pm con destino a la Base Andrews, en Maryland. Los Obama se tomaron de las manos mientras caminaban hacia la aeronave militar, estacionada en el patio este del Capitolio.

Ya en la base, Barack compartió su sentir ante el público: "Lo he dicho antes y lo diré otra vez: Cuando iniciamos este viaje, lo hicimos con una fe inquebrantable en el pueblo estadounidense de que se puede cambiar el país", indicó el ex presidente. "Michelle y yo hemos estado a la vanguardia de ustedes. Hemos sido el rostro, la voz al frente, en la pantalla, y no se ha tratado de nosotros, siempre se ha tratado de ustedes. Y todas la cosas sorprendentes que ocurrieron en estos años, dejan un testamento a favor de ustedes".

Obama también utilizó sus redes sociales para despedirse del pueblo estadounidense, que por ocho años creyó en él. "Servirles, ha sido el honor más grande de mi vida. me han hecho un mejor líder y un mejor hombre".