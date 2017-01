Derroche de elegancia y romanticismo en el primer baile inaugural de los Trump

Tras los actos oficiales de su investidura presidencial, Donald Trump tiene planeado acudir a tres bailes inaugurales, a diferencia de su antecesor Barack Obama, quien asistió a 10. Según reportes de CNN, el presidente se presentará primero en el Liberty Ball, realizado en el Walter E. Washington Convention Center.

Trump llegó acompañado de su esposa, Melania Trump, quien lució espectacular con un vestido color marfil con una gran abertura en la pierna de Hervé Pierre. Luego de la presentación de varios artistas como The Radio City Rockettes y Erin Boheme, la pareja presidencial abrió pista, junto con el vicepresidente Mike Pence y su esposa Karen, quien vistió un vestido azul rey. Las parejas comenzaron a dar muestra de sus pasos de baile con el tema My Way, de Frank Sinatra.

Trump y Melania no dejaban de intercambiar gestos de cariño y tiernas miradas y dejaban ver lo especial que era para ellos este momento, tan anhelado tras 18 meses de campaña y una ruda jornada electoral. Después de unos segundos de bailar solos en la pista, un gran telón se alzó y aparecieron sus hijos con sus respectivas parejas.

Luego de su participación en el Liberty Ball, Trump acudirá al Freedom Ball, el cual fue amenizado por The Rockettes, Tim Rushlow, Pelican212, entre otros artistas. estas galas están abiertas a todo el público, en tanto a la Armed Services Ball solo se puede asistir con invitación. Los bailes inaugurales son una tradición que data desde 1809, con la presidencia de James Madison.

