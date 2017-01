20-E: INVESTIDURA DONALD TRUMP Ivanka Trump confía en la elegancia atemporal de Óscar de la Renta La hija de Donald Trump ha lucido un dos piezas de Óscar de la Renta y un pequeño broche con la bandera de Estados Unidos.

Ivanka Trump, aunque ha permanecido en un discreto segundo plano durante los eventos de la investidura de su padre, Donald Trump, como presidente, no ha podido evitar ser el centro de atención de todos los ‘flashes’, que no han querido perder detalle de sus sofisticados looks. La firma elegida por la 'socialité' para sus dos primeros estilismos ha sido Óscar de la Renta.

'Look' 1: Dos piezas monocolor, de Óscar de la Renta

Al igual que la primera dama, Melania Trump, la hija mayor del presidente de los Estados Unidos, se ha decantado por un estilismo monocolor, protagonizado, en esta ocasión, por un impoluto color blanco. Se trata de un dos piezas, compuesto por una levita cruzada, de bajo asimétrico y pantalón recto, de Óscar de la Renta. Igual que Melania Trump, la hija de Donald Trump ha apostado por un look monocromático para esta ocasión tan especial. Y, como siempre, ha optado por la sofisticación también en la elección de sus complementos, donde no han faltado tampoco unos guantes de piel (en azul marino, en contraste con su ouftit), y un pequeño broche con la bandera de Estados Unidos en su chaqueta.

Cuestión de hermanas

Un color en el que también ha confiado Tiffany, hermana pequeña de Ivanka, con otro total look blanco cubierto por un abrigo cruzado con doble botonadura y guantes a juego. Bajo estas líneas, una imagen de las dos hermanas a su llegada al acto de investidura de su padre como 45º presidente de Estados Unidos.

Cena previa: Inspiración oriental, por Óscar de la Renta

En la cena previa al día de la Investidura, la hija mayor del presidente Trump se decantó por un diseño bicolor de Óscar de la Renta. Recordemos que el diseñador ha vestido en multitud de ocasiones a grandes damas de la Casa Blanca, desde Jackie Kennedy a Michelle Obama. En esta ocasión, Ivanka Trump elige un modelo de corte sirena, con manga corta y un espectacular fajín de inspiración oriental, rematado con una lazada XL en la espalda. Además, destacaban sus pendientes a juego, en blanco y negro, que ganaban protagonismo gracias al recogido de su melena en un moño bajo.

De momento, Ivanka ha dejado de lado sus propias creaciones. Recordemos que la modelo y ‘socialité’ diseña desde hace algunos años su propia línea de ropa y accesorios, dirigidos a mujeres ejecutivas. Además, cuenta con una boutique en la Avenida Madison en Nueva York y no pierde ocasión de lucir sus propias creaciones en todos sus eventos. Su estilo se basa en estilismos ‘ladylike’ que rebosan feminidad. Es sofisticada, elegante y sus ‘outfits’ son, simplemente, impecables. Sus prendas favoritas son sencillas, tienen buenos cortes y, por lo general, hace uso de pocos accesorios pero de buena calidad. Sabe que en moda ‘menos es más’ y lo aplica con rigurosidad en su día a día. Habrá que esperar para ver si finalmente luce alguno de sus diseños en este día.