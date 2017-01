Así es Jackie Evancho, la Beyoncé de Donald Trump Esta soprano, de 16 años, ha sido la encargada de cantar el himno de Estados Unidos en la investidura de Trump

Jackie Evancho ha recogido el testigo de Beyoncé ante el Capitolio. Este 20 de enero ha sido la encargada de entonar el himno de Estados Unidos durante la investidura de Donald Trump como Presidente. Tras el no rotundo de artistas de renombre como Andrea Bocelli, Elton John y Céline Dion, el equipo de Trump consiguió el sí de la popular compañía de baile 'The Rockettes', del coro mormón 'Tabernacle' y de Jackie Evancho, una adolescente que se hizo famosa al quedar segunda en el concurso televisivo America's Got Talent.

Tenía entonces 10 años y una prodigiosa voz de soprano. Ahora tiene 16 y su sí a Donald Trump no ha estado exento de polémica. Según explicó en una entrevista concedida al programa Today, el equipo de Trump se puso en contacto con ella para que cantase en la investidura, algo que la emocionó profundamente. "Me sentí muy honrada", dijo.

Sin embargo, no era la primera vez que cantaba para un Presidente de Estados Unidos. En 2009, participó en la ceremonia navideña que la familia Obama ofreció en la Casa Blanca junto a artistas de la talla de Marc Anthony; y en 2012, interpretó el tema Let There Be Peace on Earth en el Desayuno Nacional de Oración. "Actué para él en el pasado y a una escala más pequeña. No como esto que es un acto significativo para millones de personas", contó en la entrevista. Además, ha cantando para el papa Francisco. Fue en 2015, durante la visita que el Pontífice realizó a Estados Unidos en 2015.

En el CV de Jackie encontramos, además de varios discos y actuaciones musicales, una película, la que protagonizó en 2012 junto a Robert Redford, Pacto de silencio.

En una reciente entrevista concedida a The New York Times, Jackie confesó que no sabía si su familia estaría presente en la toma de posesión de Donald Trump. Quien no iba a estar era su hermana transgénero, Juliet, debido a “compromisos previos”, según declaró. “Estará conmigo en espíritu”, añadió. Ambas insistieron en que la ausencia de Juliet no tenía nada que ver con la ideología de Donald Trump. Jackie recibió numerosas críticas por aceptar la propuesta de Trump, pero se defendió asegurando que cantar en la investidura no era incompatible con apoyar a su hermana al cien por cien.

El cartel ha contrasta con el que tuvo Obama en su investidura de 2009, cuando estrellas como Aretha Franklin, la reina del soul, entonó My Country Tis of Thee. En aquella ocasión, el himno nacional fue interpretado por United States Navy Band, es decir, la orquesta nacional de la Armada. Y al acto asistieron numerosas celebridades como Beyoncé, Jay Z, Steven Spielberg, Dustin Hoffmann, Denzel Washington, Alicia Keys y Oprah Winfrey, entre otros.

Dos días antes, además, se organizó un gran concierto frente al Lincoln Memorial en honor de Obama en el que participaron Bruce Springsteen, Mary J. Blige, Jon Bon Jovi, James Taylor, Garth Brooks, John Legend, John Mellencamp, Josh Groban, U2, Usher, Stevie Wonder y Shakira.

En 2013 fue Beyoncé la encargada de entonar el himno mientras que Kelly Clarkson, ganadora del concurso American Idol, cantó My Country Tis of Thee. Horas después, el baile presidencial de investidura congregó en un gigantesco salón del Centro de Convenciones de Washington a varios miles de invitados, que disfrutaron previamente del ritmo de los mexicanos Maná, del ritmo de Stevie Wonder o de la voz melodiosa de Alicia Keys, quien parafraseó uno de sus temas para cantar "Obama is on fire" (Obama está que arde).

En la toma de posesión de George W. Bush, en 2001, el comité organizador ofreció un concierto con invitados como Ricky Martin (protagonista de la anécdota más divertida de la jornada) y Jessica Simpson.

El contraste entre las investiduras de Obama y Trump recuerda al que hubo entre las convenciones políticas y las campañas de Hillary Clinton y el magnate. Con Clinton se volcaron estrellas mundiales como Madonna, Kate Perry, Beyoncé y Lady Gaga, mientras que Trump tuvo que recurrir a su familia y a algún famoso de segunda fila como el modelo Antonio Sabàto. Durante la campaña, y fiel a su estilo desafiante, el magnate criticó a los artistas que apoyaban a Clinton y aseguró no necesitarles.

Tras el discurso de Meryl Streep en los Globo de Oro, han sido otros los que han alzado su voz en contra de Donald Trump. La revista W Magazine ha unido a grandes artistas con el objetivo de interpretar la famosa canción de Gloria Gaynor, I will survive. "Es un tipo de himno que necesitamos ahora más que nunca con la presidencia que se nos echa encima. Vamos a sobrevivir a la presidencia inminente de Donald Trump", sentencia la revista americana. Emma Stone, Natalie Portman y Matthew McConaughey son algunos de los 21 actores que participan en el vídeo.